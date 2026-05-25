Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του ήταν «τεμπέλης»

«Η ομιλία του είναι τόσο αργή και δύσκολη στην κατανόηση που η συζήτηση γίνεται πολύ δύσκολη» έγραφε, μεταξύ άλλων, ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ

Μυστικά ημερολόγια δίνουν μία νέα διάσταση στη σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του / Φωτ.: EPA
Νέα διάσταση στη σχέση του κορυφαίου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του, Φρανκ Χόκινγκ, έρχονται να δώσουν νέα ημερολόγια του δεύτερου.

Μεταξύ άλλων, στα νέα ημερολόγια του πατέρα του, Φρανκ Χόκινγκ, που ήρθαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτουν ότι πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός, ο Στίβεν Χόκινγκ προκαλούσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του.

Τα ημερολόγια, τα οποία ήταν γραμμένα σε έναν ιδιότυπο μυστικό κώδικα βασισμένο στο ελληνικό αλφάβητο, δημοσιεύονται για πρώτη φορά με αφορμή τη νέα εξουσιοδοτημένη βιογραφία του φυσικού, που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο από τον εκδοτικό οίκο John Murray.

Στίβεν Χόκινγκ: Τι έγραφε ο πατέρας του γι' αυτόν

Σε καταχώριση του Ιανουαρίου του 1961, όταν ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν 19 ετών και φοιτητής στην Οξφόρδη, ο πατέρας του έγραφε: «Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν. Τριγυρνά στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ».

Ο Φρανκ Χόκινγκ, ειδικός στις τροπικές ασθένειες, εξέφραζε συχνά φόβους ότι ο γιος του δεν είχε αρκετή φιλοδοξία.

«Η Ίζομπελ λέει ότι νιώθει (σ.σ. ο Στίβεν Χόκινγκ) κατώτερος απέναντί μου, χωρίς λόγο, και ότι έχει χάσει την πίστη του στη φυσική στην Οξφόρδη, θεωρώντας την κατώτερη από τις ανθρωπιστικές σπουδές», σημείωνε. «Είναι πολύ κρίμα αν ισχύει αυτό. Στην ηλικία του είχα τεράστια φιλοδοξία να προχωρήσω και αν είχα τα μισά πλεονεκτήματα που έχει εκείνος, θα είχα καταφέρει πολύ περισσότερα».

Τα προσωπικά αρχεία του Φρανκ και της Ίζομπελ Χόκινγκ βρέθηκαν στο σπίτι της κόρης τους, Μέρι, κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη βιογραφία Hawking: His Life and Work του συγγραφέα Γκράχαμ Φαρμέλο.

Στίβεν Χόκινγκ: Ο πατέρας του κρατούσε ημερολόγιο με κώδικα βασισμένο σε ελληνικούς χαρακτήρες

Ο Φρανκ Χόκινγκ κρατούσε ημερολόγιο για περισσότερα από 60 χρόνια, χρησιμοποιώντας συχνά έναν κώδικα βασισμένο σε ελληνικούς χαρακτήρες ώστε να διασφαλίζει την ιδιωτικότητά του.

«Αυτό το ημερολόγιο γράφτηκε αρχικά με ελληνική γραφή ως ένας απλός μυστικός κώδικας, ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητα, κάτι απαραίτητο για ένα ημερολόγιο που μπορεί να πέσει στα χέρια εχθρών ή ευαίσθητων συγγενών», έγραφε χαρακτηριστικά.

Ο Γκράχαμ Φαρμέλο κατάφερε να «σπάσει» τον κώδικα και να μεταφράσει περισσότερες από 200.000 λέξεις που αφορούν την παιδική ηλικία του Στίβεν Χόκινγκ, την ασθένειά του, τους γάμους και την καριέρα του.

Υπενθυμίζεται πως ο Στίβεν Χόκινγκ διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα στα 21 του χρόνια και οι γιατροί τού είχαν δώσει μόλις δύο χρόνια ζωής. Παρ’ όλα αυτά, έζησε μέχρι το 2018 και έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστήμονες στον κόσμο.

Τα ημερολόγια, πάντως, δείχνουν και τη δύσκολη προσωπική διάσταση της σχέσης πατέρα και γιου.

Σε σημείωση του 1967, μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού του Στίβεν Χόκινγκ, ο Φρανκ Χόκινγκ έγραφε για την καθημερινότητά τους:

«Το να περνώ χρόνο με τον Στίβεν είναι μια αργή και οδυνηρή εμπειρία. Όλα είναι τρομερά αργά και παρατεταμένα. Η ομιλία του είναι τόσο αργή και δύσκολη στην κατανόηση που η συζήτηση γίνεται πολύ δύσκολη. Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτόν και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον βοηθήσω. Αλλά δεν απολαμβάνω να βρίσκομαι μαζί του».

Με πληροφορίες από The Times

