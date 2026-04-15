Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες στη δεύτερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο αυτή την εβδομάδα

Μια ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη νότια Τουρκία την Τετάρτη είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και 20 τραυματίες, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, μόλις μία μέρα μετά από περιστατικό στο οποίο ένας δράστης τραυμάτισε 16 άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο νομάρχης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε ότι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Γυμνάσιο Ayser Çalık.

«Ένας μαθητής ήρθε στο σχολείο με όπλα που πιστεύουμε ότι ανήκαν στον πατέρα του, τα οποία είχε στη σακίδα του. Μπήκε σε δύο αίθουσες και άνοιξε πυρ τυχαία, προκαλώντας τραυματισμούς και θανάτους», δήλωσε ο Ουνλούερ στους δημοσιογράφους.

Δεύτερο περιστατικό στην Τουρκία μέσα στην ίδια εβδομάδα

Μάρτυρες που επικαλέστηκαν τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν στο σχολείο ήταν έντονοι.

Γονείς που έμαθαν για το περιστατικό έσπευσαν στο σχολείο. Η αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το κτίριο, ενώ τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν ασθενοφόρα στην περιοχή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι η τοπική εισαγγελία ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό.

Το περιστατικό συνέβη μια μέρα μετά την επίθεση ενός πρώην μαθητή που άνοιξε πυρ στο πρώην γυμνάσιό του στο Σιβερέκ, στην επαρχία Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, τραυματίζοντας 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με την αστυνομία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 μαθητών, τεσσάρων καθηγητών, ενός υπαλλήλου της καντίνας και ενός αστυνομικού, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Χασάν Σιλντάκ.

«Ο δράστης στριμώχτηκε μέσα στο κτίριο μετά από επέμβαση της αστυνομίας και πέθανε αφού αυτοπυροβολήθηκε», δήλωσε ο Σιλντάκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί «εξονυχιστική» έρευνα για το περιστατικό.

Οι πυροβολισμοί σε σχολεία είναι σπάνιοι στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από Euronews