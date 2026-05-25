«Ο κόσμος ούρλιαζε»: Δέκα τραυματίες σε πτήση προς Χονγκ Κονγκ μετά από σφοδρές αναταράξεις

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ισχυρές αναταράξεις σε πτήση της εταιρείας Cathay Pacific από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας προς το Χονγκ Κονγκ, με επιβάτες να περιγράφουν σκηνές πανικού μέσα στο αεροσκάφος όταν αυτό «βυθίστηκε» ξαφνικά στον αέρα.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τέσσερις επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν η πτήση CX156, που εκτελούσε το δρομολόγιο με Airbus A350-900, έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις περίπου δύο ώρες πριν από την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στις 6:45 το πρωί τοπική ώρα, ενώ ιατρικά συνεργεία περίμεναν ήδη στον διάδρομο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Cathay Pacific ανέφερε ότι οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί και ότι παρέχεται υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα.

Επιβάτες περιέγραψαν στιγμές χάους μέσα στην καμπίνα. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν φαγητά, ποτά και αντικείμενα διασκορπισμένα στο πάτωμα και κολλημένα ακόμη και στην οροφή του αεροσκάφους μετά τις αναταράξεις.

Ο Αυστραλός επιχειρηματίας Nicholas Stevenson δήλωσε στο ABC ότι πίστεψε πως το αεροσκάφος επρόκειτο να συντριβεί.

«Το αεροπλάνο απλώς έπεσε. Νόμιζα ότι θα πέσουμε», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αναταράξεις σημειώθηκαν χωρίς καμία προειδοποίηση, την ώρα που το πλήρωμα είχε αρχίσει να σερβίρει πρωινό στην πτήση.

«Δεν είχε ανάψει καν η ένδειξη για τις ζώνες ασφαλείας», ανέφερε.

Ο Stevenson περιέγραψε ότι το αεροσκάφος έκανε δύο απότομες βυθίσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Η πρώτη έπιασε τους πάντες εντελώς απροετοίμαστους και περίπου 15 ή 20 δευτερόλεπτα αργότερα συνέβη ξανά», είπε. «Κινητά πετούσαν στον αέρα, καφέδες χτυπούσαν στην οροφή και φαγητά ήταν παντού. Ο κόσμος ούρλιαζε».

Σύμφωνα με τον Stevenson, τα περισσότερα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν επειδή βρίσκονταν όρθια στους διαδρόμους με τα καρότσια του φαγητού τη στιγμή που το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος.

«Το πλήρωμα χτυπήθηκε αρκετά άσχημα, γιατί εκτός από την πτώση, τα καρότσια εκτοξεύτηκαν πάνω τους», είπε.

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν άρχισαν ανακοινώσεις στην καμπίνα, με τους πιλότους να ρωτούν αν υπήρχαν γιατροί στην πτήση.

Τέσσερις γιατροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες όσο η πτήση συνέχιζε προς το Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τον Stevenson, ο πιλότος ενημέρωσε αργότερα τους επιβάτες ότι το αεροσκάφος πιθανόν μπήκε σε ζώνη καταιγίδας, η οποία εντοπίστηκε πολύ αργά στα ραντάρ λόγω του σκοταδιού.

Ειδικοί στην αεροπορία σημειώνουν ότι η περιοχή ανάμεσα στην Αυστραλία και τη νοτιοανατολική Ασία θεωρείται ιδιαίτερα επιρρεπής σε έντονες αναταράξεις λόγω των διαφορετικών καιρικών συστημάτων που συναντώνται πάνω από ωκεανούς και ηπειρωτικές ζώνες.

Ο καθηγητής αεροπορίας Steven Leib ανέφερε στο ABC ότι οι αναταράξεις μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά ακόμη και χωρίς εμφανή προειδοποιητικά σημάδια, υπενθυμίζοντας ότι οι επιβάτες θα πρέπει να κρατούν δεμένες τις ζώνες ασφαλείας τους ακόμη και όταν η σχετική ένδειξη είναι σβηστή.

Με πληροφορίες από ABC