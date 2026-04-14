ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή που εισβάλλει ο δράστης

Τα λεπτά πριν ο 18χρονος ανοίξει πυρ, τραυματίσει 16 άτομα και βάλει τέλος στη ζωή του - Προσοχή σκληρές εικόνες

ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ Facebook Twitter
Η στιγμή που ένοπλος πρώην μαθητής σχολείου στην Τουρκία εισβάλει στο συγκρότημα και αρχίζει να πυροβολεί / Φωτ.: Mega, screenshot
0

Βίντεο από την επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας καταγράφουν τη στιγμή που ο ένοπλος δράστης εισβάλλει στο κτίριο.

Ο δράστης, πρώην μαθητής σχολείου στην επαρχία Σανλιούρφα, άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας συνολικά 16 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 μαθητές, 4 εκπαιδευτικούς, έναν αστυνομικό και έναν υπάλληλο του κυλικείου. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 18χρονος εισήλθε από την κεντρική είσοδο του σχολείου και άρχισε να πυροβολεί, ξεκινώντας από τον προαύλιο χώρο.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του κτιρίου, πυροβολώντας όποιον έβρισκε μπροστά του. Οι μαθητές, σε κατάσταση πανικού, έτρεξαν προς την έξοδο, ενώ ορισμένοι φέρεται να τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πηδώντας από παράθυρα.  Αφού παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του σχολείου, ο 18χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται σπάνιο έως και πρωτοφανές για τα δεδομένα της Τουρκίας.

Οι περισσότεροι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στη Σιβέρεκ, ωστόσο πέντε εξ αυτών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, λόγω της πιο σοβαρής κατάστασής τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι μαθητές εκκένωσαν τον χώρο, ενώ ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο σημείο, καθώς ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί.

Τουρκία: Η πιθανή αφορμή της επίθεσης στο σχολείο

«Ο δράστης περικυκλώθηκε μέσα στο κτίριο χάρη στην επέμβαση της αστυνομίας και πέθανε αφού αυτοπυροβολήθηκε», δήλωσε ο κυβερνήτης Χασάν Σιλντάκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί «εξονυχιστική» έρευνα για το περιστατικό.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, μια πρώτη εκτίμηση για την πιθανή αφορμή της επίθεσης που εξετάζεται, φέρεται να συνδέει το συμβάν με το γεγονός ότι ο δράστης είχε αποβληθεί από το σχολείο και επρόκειτο να μεταφερθεί σε ανοικτό λύκειο, χωρίς να ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο επαγγελματικό όπου ήταν μαθητής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Με πληροφορίες από CBC, Mega

 
Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

