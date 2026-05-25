ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκε δεύτερο κρούσμα στην Ισπανία

Το νέο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων PCR τεστ

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας επιβεβαίωσαν δεύτερο κρούσμα χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά το ξέσπασμα που οδήγησε σε καραντίνα δεκάδες ανθρώπους στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, το νέο κρούσμα χανταϊού αφορά άτομο που είχε χαρακτηριστεί στενή επαφή του πρώτου ασθενούς και βρισκόταν ήδη σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla της Μαδρίτης.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων PCR τεστ και πως δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Χανταϊός: Με το κρουαζιερόπλοιο συνδέεται το περιστατικό

Συνολικά, δύο Ισπανοί επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ άλλοι 12 άνθρωποι παραμένουν σε ιατρική καραντίνα και παρακολούθηση. Τα μέτρα απομόνωσης θα συνεχιστούν μέχρι να συμπληρωθούν οι 42 ημέρες που προβλέπουν τα διεθνή πρωτόκολλα.

Το περιστατικό του χανταϊού συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εντοπίστηκε το αρχικό ξέσπασμα του ιού.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή τις εκκρίσεις τους και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές. Αν και τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Αμερική, οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση μετά το περιστατικό στην Ισπανία.

Οι ισπανικές αρχές επιμένουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης, ώστε να περιοριστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης.

Χανταϊός: Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα

Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αναφορές του ΕΟΔΥ, τα συμπτώματα του χανταϊού ξεκινούν συνήθως σαν μια έντονη ίωση ή γρίπη και μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρικά προβλήματα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός, η έντονη κόπωση, οι μυϊκοί πόνοι, κυρίως σε μέση, μηρούς και ισχία
πονοκέφαλος, η ρίγη, η ζάλη, η ναυτία και οι εμετοί, η διάρροια ή κοιλιακός πόνος.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν βήχας, δύσπνοια, αίσθημα πίεσης στο στήθος, συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, χαμηλή αρτηριακή πίεση, νεφρική δυσλειτουργία ή αιμορραγίες (σε ορισμένες μορφές της νόσου).

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρά σύνδρομα, όπως το Πνευμονικό Σύνδρομο του Χανταϊού (HPS) και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS).

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΖΕΣΤΗ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για τον Μάιο

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα θερμότητας θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν έως και κατά 13 βαθμούς τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή
THE LIFO TEAM
Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Διεθνή / Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
 
 