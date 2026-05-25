Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκε δεύτερο κρούσμα στην Ισπανία

Οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας επιβεβαίωσαν δεύτερο κρούσμα χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά το ξέσπασμα που οδήγησε σε καραντίνα δεκάδες ανθρώπους στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, το νέο κρούσμα χανταϊού αφορά άτομο που είχε χαρακτηριστεί στενή επαφή του πρώτου ασθενούς και βρισκόταν ήδη σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla της Μαδρίτης.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων PCR τεστ και πως δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.



Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2026

Χανταϊός: Με το κρουαζιερόπλοιο συνδέεται το περιστατικό

Συνολικά, δύο Ισπανοί επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ άλλοι 12 άνθρωποι παραμένουν σε ιατρική καραντίνα και παρακολούθηση. Τα μέτρα απομόνωσης θα συνεχιστούν μέχρι να συμπληρωθούν οι 42 ημέρες που προβλέπουν τα διεθνή πρωτόκολλα.

Το περιστατικό του χανταϊού συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εντοπίστηκε το αρχικό ξέσπασμα του ιού.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή τις εκκρίσεις τους και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές. Αν και τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Αμερική, οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση μετά το περιστατικό στην Ισπανία.

Οι ισπανικές αρχές επιμένουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης, ώστε να περιοριστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης.

A ⁠Spanish national in quarantine in a Madrid military hospital, who is among those evacuated from a cruise ship earlier this month, has tested positive for hantavirus, Spain's Health Ministry has saidhttps://t.co/m8UDSWRcq8 — RTÉ News (@rtenews) May 25, 2026

Χανταϊός: Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα

Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αναφορές του ΕΟΔΥ, τα συμπτώματα του χανταϊού ξεκινούν συνήθως σαν μια έντονη ίωση ή γρίπη και μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρικά προβλήματα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός, η έντονη κόπωση, οι μυϊκοί πόνοι, κυρίως σε μέση, μηρούς και ισχία

πονοκέφαλος, η ρίγη, η ζάλη, η ναυτία και οι εμετοί, η διάρροια ή κοιλιακός πόνος.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν βήχας, δύσπνοια, αίσθημα πίεσης στο στήθος, συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, χαμηλή αρτηριακή πίεση, νεφρική δυσλειτουργία ή αιμορραγίες (σε ορισμένες μορφές της νόσου).

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρά σύνδρομα, όπως το Πνευμονικό Σύνδρομο του Χανταϊού (HPS) και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS).

Με πληροφορίες από Euronews