ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χρειάστηκε μόνο ένα ή δύο ράμματα», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί, ακόμη, δημόσια

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΙ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: X
0

Λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φορά -μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σημάδεψαν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή-, που το Ιράν δημοσιεύσει αναλυτικές πληροφορίες για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τους τραυματισμούς, τους οποίους φέρεται να υπέστη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρει μόνο «επιπόλαια τραύματα» κατά τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου και δεν χρειάστηκε σοβαρή ιατρική επέμβαση.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Από τότε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις και περιορίζεται σε γραπτές δηλώσεις.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει ότι ο Ιρανός ηγέτης «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί». Ωστόσο, η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να διαψεύσει αυτά τα σενάρια.

Ο Κερμανπούρ ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο λίγες ώρες μετά τα πλήγματα, μαζί με άλλους τραυματίες: «Εκτός από επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, για τα οποία δεν χρειάστηκε ακρωτηριασμός ή κάποια σοβαρή επέμβαση, δεν υπήρχε τίποτα ανησυχητικό», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna.

Όπως πρόσθεσε, ο Χαμενεΐ χρειάστηκε μόνο «ένα ή δύο ράμματα», ενώ πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας σημείωσε ακόμη ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συνέχισε κανονικά τη νηστεία του Ραμαζανιού και αρνήθηκε να φάει πριν από τη δύση του ηλίου, κάτι που υποδηλώνει, κατά τον ίδιο, ότι η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Παρότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, το ιρανικό καθεστώς υποστηρίζει ότι συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Στις 7 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι είχε πολύωρη συνάντηση μαζί του, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έλαβε «νέες οδηγίες» από τον Χαμενεΐ για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης του είναι άφαντος, τη στιγμή που οι διαπραγματευτές τον χρειάζονται περισσότερο

Η απουσία του σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ επηρεάζει τις εσωτερικές ισορροπίες στην Τεχεράνη, καθώς η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη ως προς τη στάση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Διεθνή / Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Παρά τον πόλεμο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αεροπορικές εταιρείες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον καθησυχαστικές για την επάρκεια καυσίμων και την ομαλή διεξαγωγή των καλοκαιρινών πτήσεων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ FED

Διεθνή / Τραμπ: Βάζει τον δικό του άνθρωπο στη Fed αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια

Η επιλογή του για τη νέα ηγεσία της Fed φέρνει προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, όμως ο επίμονος πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις των αγορών δυσκολεύουν το σχέδιο του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Διεθνή / Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Το σχόλιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
 
 