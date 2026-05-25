Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για τον Μάιο

Περισσότερες από 20 πόλεις στη Γαλλία κατέρριψαν τα ιστορικά ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Μάιο, καθώς το έντονο κύμα θερμότητας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη συνεχίζει να ανεβάζει τον υδράργυρο πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν για αρκετές ακόμη ημέρες, ενώ στην Ισπανία δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου προς το τέλος της εβδομάδας.

Στη Βρετανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο, όταν το θερμόμετρο έφτασε τους 33,5 βαθμούς στο αεροδρόμιο Heathrow κοντά στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Στη Γαλλία, η Météo France έκανε λόγο για «πρόωρο, αξιοσημείωτο και παρατεταμένο» επεισόδιο ζέστης, με θερμοκρασίες έως και 12 ή 13 βαθμούς υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου.

Η γαλλική υπηρεσία απέδωσε το φαινόμενο σε έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο», κατά τον οποίο θερμές αέριες μάζες από το Μαρόκο παγιδεύονται κάτω από πεδίο υψηλών πιέσεων.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι τέτοια φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζονται ολοένα συχνότερα, νωρίτερα μέσα στο έτος και με μεγαλύτερη ένταση λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία

Συνολικά 31 γαλλικά διαμερίσματα τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής για υψηλές θερμοκρασίες έως την Τρίτη, ενώ για οκτώ από αυτά εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Είναι η πρώτη φορά από το 2004, όταν θεσπίστηκε το εθνικό σύστημα προειδοποίησης για καύσωνα στη Γαλλία, που ενεργοποιείται μέσα στον Μάιο.

Στο Παρίσι, η θερμοκρασία έφτασε τους 32,6 βαθμούς την Κυριακή και αναμενόταν να αγγίξει τους 33 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ στο Μπορντό καταγράφηκαν 34,2 βαθμοί.

Η πόλη Brive-la-Gaillarde στη νοτιοδυτική Γαλλία κατέγραψε 35,3 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν δύο βαθμούς υψηλότερα από το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου.

Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα καταγράφηκαν επίσης σε αρκετές περιοχές κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, μεταξύ άλλων στο Saint-Nazaire, στο Noirmoutier και στη Βρετάνη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν ήδη επιπτώσεις στις υγειονομικές υπηρεσίες. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων στο προάστιο Maisons-Alfort του Παρισιού, πιθανότατα έπειτα από καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Δέκα ακόμη δρομείς μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα.

Ισπανία: Θερμοκρασίες έως και 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου σε ορισμένες περιοχές του νότου ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, έως και 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Aemet, Rubén del Campo, δήλωσε ότι το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας και πιθανόν να ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Όπως ανέφερε, θερμοκρασίες μεταξύ 36 και 38 βαθμών αναμένονται από την Τετάρτη έως την Παρασκευή σε μεγάλες περιοχές της χώρας, ενώ σε ορισμένες κοιλάδες δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν επίσης για «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς ούτε μετά τη δύση του ηλίου.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κύματα ζέστης στην Ευρώπη εμφανίζονται πλέον νωρίτερα μέσα στο έτος και με μεγαλύτερη συχνότητα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με κλιματολογικά μοντέλα, τα κύματα καύσωνα τον Ιούνιο είναι σήμερα περίπου δέκα φορές πιθανότερα σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ενώ αντίστοιχη τάση αρχίζει να καταγράφεται πλέον και τον Μάιο.

Κύμα ακραίας ζέστης και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Γάλλος κλιματολόγος Robert Vautard δήλωσε στο AFP ότι η διεύρυνση της περιόδου ακραίας ζέστης αποτελεί «χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

«Στο μέλλον ενδέχεται να βλέπουμε αντίστοιχα φαινόμενα ακόμη και τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο», προειδοποίησε.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι εκατοντάδες νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο ενδέχεται να καταγραφούν τις επόμενες ημέρες σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία.

Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ορισμένες περιοχές ενδέχεται να εισέλθουν επισήμως σε καθεστώς καύσωνα, εφόσον οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρηθούν για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Αντίστοιχα, στη Γαλλία απαιτούνται όχι μόνο υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και ιδιαίτερα θερμές νύχτες ώστε ένα φαινόμενο να χαρακτηριστεί επίσημα καύσωνας.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την έκθεσή τους στον ήλιο, να αποφεύγουν τη σωματική καταπόνηση τις θερμές ώρες της ημέρας και να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι όσο διαρκεί το ακραίο κύμα ζέστης.

Με πληροφορίες από Guardian

