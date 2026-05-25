Βραζιλία: Ο Λούλα υποβάλλεται σε προληπτική ακτινοθεραπεία μετά την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση για την υγεία του Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ξεκίνησε προληπτική ακτινοθεραπεία μετά την αφαίρεση κακοήθους δερματικής βλάβης τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση των θεραπόντων ιατρών του.

Όπως ανέφεραν οι γιατροί του 80χρονου Λούλα, στις 24 Απριλίου αφαιρέθηκε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και αποφασίστηκε να ακολουθήσει συμπληρωματική θεραπεία με επιφανειακή ακτινοθεραπεία στο τριχωτό της κεφαλής, για προληπτικούς λόγους.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Λούλα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές δραστηριότητές του, χωρίς περιορισμούς.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος αναμένεται να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, η οποία θα είναι η τέταρτη, αλλά μη διαδοχική, στην πολιτική του πορεία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Λούλα προηγείται του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Λούλα είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος στην ιστορία της Βραζιλίας και τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας. Το 2024 υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω αιμορραγίας στο κεφάλι, ενώ το 2011 είχε δώσει μάχη με καρκίνο στον λαιμό.

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.
Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
