Ρωσία: Προειδοποίηση για εκκένωση του Κιέβου - «Θα χτυπήσουμε κέντρα λήψης αποφάσεων»

Η Ρωσία κάλεσε πολίτες ξένων χωρών και διπλωματικές αποστολές να εγκαταλείψουν στο Κίεβο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου από ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο / Unsplash
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» και στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, ως απάντηση στις επιθέσεις που, σύμφωνα με τη Μόσχα, πραγματοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον αμάχων.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τον προγραμματισμό drones.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ουκρανία υποστηρίζονται από ειδικούς του ΝΑΤΟ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην παροχή εξαρτημάτων, πληροφοριών και καθοδήγησης στόχων.

Ρωσία: Πολλοί από τους στόχους βρίσκονται στο Κίεβο

«Τα πλήγματα θα συνεχιστούν και θα στοχεύσουν επίσης κέντρα λήψης αποφάσεων και διοικητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Η Μόσχα υποστήριξε ακόμη ότι πολλοί από αυτούς τους στόχους βρίσκονται εντός του Κιέβου και κάλεσε διπλωμάτες, προσωπικό διεθνών οργανισμών και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, προειδοποίησε τους κατοίκους του Κιέβου να μην πλησιάζουν στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά από επίθεση ουκρανικών drones σε φοιτητική εστία στο Σταρομπέλσκ τη νύχτα της 22ας Μαΐου, για την οποία η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία. Σύμφωνα με τη Μόσχα, στο κτίριο βρίσκονταν 86 μαθητές και από την κατάρρευση σκοτώθηκαν 21 φοιτητές, ενώ άλλοι 44 τραυματίστηκαν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και όχι τυχαία, επικαλούμενος μαρτυρίες επιζώντων που ανέφεραν ότι drones πετούσαν πάνω από το κτίριο πριν χτυπήσουν.

Η Ρωσία απάντησε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με επιθέσεις σε στόχους που συνδέονται με τη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας πυραυλικά συστήματα όπως οι «Oreshnik», «Kinzhal», «Iskander» και «Zircon».

Με πληροφορίες από Ria Novosti

