Ελβετοί ξιφομάχοι γύρισαν την πλάτη στους Ισραηλινούς νικητές στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νέων U23.

Η ελβετική ομάδα ξιφασκίας στην κατηγορία épée προκάλεσε αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23, όταν τα μέλη της αρνήθηκαν να στραφούν προς την ισραηλινή σημαία κατά τη διάρκεια της απονομής μεταλλίων, μετά τον τελικό που διεξήχθη στο Ταλίν της Εσθονίας.

Μετά την ήττα τους από την ομάδα του Ισραήλ, οι τέσσερις Ελβετοί αθλητές – Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann και Sven Vineis – δεν συμμετείχαν στην καθιερωμένη ένδειξη σεβασμού προς τις σημαίες των νικητών, σε αντίθεση με τους Ιταλούς που κατέλαβαν την τρίτη θέση.

Congratulations to the Swiss under-23 fencing team for winning hearts❤️ They turned their back on the 1$raeli team during the medal ceremony of the European Fencing Championship in protest against GEN0CIDE pic.twitter.com/WNrWiwz4Uv

Η στάση της ομάδας ερμηνεύθηκε από πολλούς ως πολιτική δήλωση, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στο Ισραήλ. «Ντροπή στην ελβετική ομάδα για την ασεβή συμπεριφορά της», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Gideon Saar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Δεν ξέρετε να χάνετε και ντροπιάσατε τον εαυτό σας και τη χώρα σας», πρόσθεσε.

Congratulations Israel fencing team up to 23 year old for winning the gold medal in Europe championship. Respect! 🇮🇱Congratulations to the Italian team for winning the bronze.

Shame on the Swiss team for their disrespectful behaviour. you don’t know how to lose and behaved in a… pic.twitter.com/F6ipciJprW