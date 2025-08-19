Ελβετία: Θα προσφέρει «προσωρινή ασυλία» στον Πούτιν υπό μία προϋπόθεση

Η Ελβετία προτίθεται να χορηγήσει «ασυλία» στον Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν εις βάρος του κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επισκεφθεί τη χώρα για να συμμετάσχει σε ειρηνευτική διάσκεψη, όπως δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς.

Υπενθύμισε πως η ελβετική κυβέρνηση έχει θεσπίσει από πέρυσι κανόνες που προβλέπουν την παραχώρηση ασυλίας σε πρόσωπα με διεθνές ένταλμα σύλληψης μόνο στην περίπτωση που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διασκέψεις και όχι για ιδιωτικές επισκέψεις.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, υπογράμμισε ότι «η Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει το κατάλληλο μέρος» για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι η Ελβετία έχει ιστορικό ως χώρα μεσολάβησης για την ειρήνη.

Πρόσθεσε επίσης ότι και η Ρώμη θα ήταν μια επιθυμητή τοποθεσία, όμως το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου περιπλέκει τα πράγματα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε εκφράσει νωρίτερα τη στήριξή του στην ιδέα να φιλοξενηθεί μια ενδεχόμενη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν στη Γενεύη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, AFP, Ansa