BBC: Οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν - Ποιες παραχωρήσεις προτίθεται να κάνει

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε θέματα εδαφικής επικράτειας, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Μια τέτοια εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής είδησης ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, σε ευρύτερη κλίμακα. Τώρα ο Γούιτκοφ υποδηλώνει ότι όταν ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν, οι εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου υπάρχει διαμάχη για τον έλεγχο τέθηκαν «στο τραπέζι».

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου από το 2014.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πούτιν βλέπει την Ουκρανία μέσα από τον φακό της δυσαρέσκειας για τη χαμένη δόξα της Σοβιετικής Ένωσης

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς

Η περιοχή αποτελεί πηγή εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κατά κύριο λόγο ρωσόφωνο και, μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της Ρωσίας απέκτησαν πρόσβαση στην περιοχή σε έναν πόλεμο που δεν έληξε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε ολόκληρο το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, και όχι μόνο τα περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Η πρόταση για το «πάγωμα» της πρώτης γραμμής

Πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα τερμάτιζε τις μάχες στην υπόλοιπη πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Αυτό θα απαιτούσε από τον Ζελένσκι να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει. Θα περιλάμβανε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ζαπορίζια και της Χερσόνα στο νότο, που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Τώρα, ο Γουίκτοφ λέει ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

Οι δηλώσεις του Γουίτκοφ

Στις πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ρωσία έχει κάνει «κάποιες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε ουκρανικές περιοχές. Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης να «νομοθετήσει» η Ρωσία ότι δεν θα εισβάλει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσον αφορά και τις πέντε αυτές περιοχές», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN, αναφερόμενος προφανώς στο Ντόνετσκ, το Λουγκάνσκ, το Χερσόν, το Ζαπορίζια και την Κριμαία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν παρουσίασε τις απαιτήσεις του για «ανταλλαγές εδαφών» με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν πώς μετέφερε ο Τραμπ τη συνάντηση στους Ευρωπαίους ομολόγους του αργότερα.

Η στάση του Ζελένσκι

Παρά το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει προσφέρει την παύση των εχθροπραξιών σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι εμφανίζεται κατηγορηματικός απέναντι στην πρόταση αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, λέγοντας ότι δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Με πληροφορίες από BBC