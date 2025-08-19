Ο Τραμπ ξεκίνησε «προετοιμασίες» για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν - Θετικός ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ξεκίνησαν οι «προετοιμασίες» για πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από «πολύ καλή» συνομιλία που είχε με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, ο Πούτιν εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο συνάντησης όταν του τηλεφώνησε ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια διαλείμματος των συζητήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν. Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι, κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι στόχος είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός Αυγούστου.

Μέσω του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα ακολουθήσει τριμερής σύνοδος κορυφής, με τη δική του παρουσία, με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης έπειτα από τριάμισι χρόνια πολέμου.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι συζητήθηκαν «εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», οι οποίες θα παρασχεθούν από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Η Μόσχα, ωστόσο, απορρίπτει οποιαδήποτε δέσμευση συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ και το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας.

Το παρασκήνιο των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Τραμπ διέκοψε για να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μέχρι τώρα» τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο ευχαρίστησε «για τις προσωπικές προσπάθειές του» να σταματήσει ο πόλεμος.

Πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν στο Οβάλ Γραφείο, σε θερμό κλίμα, σε αντίθεση με την ψυχρή υποδοχή που είχε δεχθεί ο Ζελένσκι τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτή τη φορά, ο Ουκρανός πρόεδρος επέλεξε μαύρο σακάκι και πουκάμισο, κερδίζοντας τα εύσημα του Τραμπ, ο οποίος είχε επικρίνει στο παρελθόν τη στρατιωτική του περιβολή.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Μακρόν, φον ντερ Λάιεν, Στάρμερ, Μελόνι, Στουμπ και Μερτς - κατέφθασαν στον Λευκό Οίκο για να στηρίξουν τον Ουκρανό πρόεδρο. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις του Γερμανού καγκελάριου ξεχώρισαν, καθώς ζήτησε κατάπαυση πυρός πριν την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων, θέση που δεν συμμερίζεται ο Τραμπ.

Σε συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν, που καταγράφηκε τυχαία από μικρόφωνο, ο Τραμπ φέρεται να είπε για τον Πούτιν: «Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου. Καταλαβαίνεις; Όσο κι αν ακούγεται τρελό».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να «επιβραβευθεί» για την εισβολή του 2022, ενώ ο Μακρόν προειδοποίησε πως θα πρέπει να επιβληθούν ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις αν η διπλωματία αποτύχει. Από την πλευρά του, ο Μερτς υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε εδαφικές παραχωρήσεις.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ