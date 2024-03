Εκτροχιάστηκε τρένο στην Πενσυλβάνια - Bαγόνια του βρέθηκαν στο διπλανό ποτάμι

Εικόνες από τα βαγόνια ενός εμπορικού τρένου που βρίσκονται μέσα σε ένα ποτάμι, κάνουν το γύρο του διαδικτύου μετά τον εκτροχιασμό του σήμερα στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Το εμπορικό τρένο όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα δεκάδες βαγόνια να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο. Κάποια από αυτά μάλιστα βρέθηκαν μέσα στο διπλανό από το σημείο του ατυχήματος ποτάμι, ενώ οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εκτροχιασμός του τρένου σημειώθηκε κοντά στο τετράγωνο 2200 του Riverside Drive στο Lower Saucon Township το πρωί του Σαββάτου, στην Πενσυλβάνια με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρία βαγόνια που βγήκαν για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής λόγους από τις ράγες, με αποτέλεσμα να παρασύρουν και τους υπόλοιπους συρμούς.

Από τον εκτροχιασμό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως ο εκτροχιασμός έρχεται λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστή η αύξηση που πήρε ο διευθυντής της εταιρίας που άνηκε το τρένο. Συγκεκριμένα πήρε αύξηση μισθού κατά 37% το 2023 την ίδια χρονιά που η εταιρεία του ενεπλάκη και σε έναν άλλο εκτροχιασμό στο Οχάιο.

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στα σπίτια τους, καθώς από τον εκτροχιασμό αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, καθώς «έπεσαν» χιλιάδες γαλόνια τοξικών χημικών στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να τα ποτάμια να μολυνθούν και εκατοντάδες ντόπιοι να παραπονεθούν για προβλήματα υγείας.

Norfolk Southern freight train derails in Pennsylvania pushing carriages into river just days after it was revealed CEO got 37 percent pay rise to $13.4 MILLION and one year after East Palestine railway disaster https://t.co/yeFGf9PTe5 pic.twitter.com/yoKhGEH5T6