Τρένο στην Ινδία κινούνταν ανεξέλεγκτο για 70 χιλιόμετρα

Ένα τρένο διένυσε περισσότερα από 70 χιλιόμετρα χωρίς οδηγούς. Όχι, δεν πρόκειται για σκηνή από το Unstoppable, την ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον. Πρόκειται για ένα συμβάν που προκάλεσε πανικό στην Ινδία και ανάγκασε τους Ινδικούς Σιδηροδρόμους να διατάξουν κατεπείγουσα έρευνα.

Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το τρένο να περνάει με μεγάλη ταχύτητα από πολλούς σταθμούς.

BIG BREAKING Under Narendra Modi advanced technology being put to use creating new breakthrough in Indian railways 😎😂 A goods train ran 78 KM without a driver from Kathua in Jammu and Kashmir to Hoshiarpur, Punjab. Finally it was stopped by installing wooden stoppers. pic.twitter.com/fQmO2E1ynA

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τρένο κινήθηκε χωρίς οδηγό από την Κατούα στο Τζαμού και Κασμίρ μέχρι την περιοχή Χοσιαρπούρ στο Παντζάμπ, την Κυριακή. Οι σιδηρόδρομοι λένε ότι το τρένο σταμάτησε και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το τρένο των 53 βαγονιών, που μετέφερε πέτρες, ήταν καθ' οδόν προς το Παντζάμπ από το Τζαμού όταν σταμάτησε στην Κατούα για αλλαγή πληρώματος. Οι αξιωματούχοι λένε ότι άρχισε να κατεβαίνει μια πλαγιά στις σιδηροδρομικές γραμμές αφού ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του κατέβηκαν.

Το τρένο κινήθηκε με ταχύτητα σχεδόν 100 χλμ./ώρα και κατάφερε να διασχίσει περίπου πέντε σταθμούς πριν σταματήσει. Αμέσως μετά την ειδοποίηση για το κινούμενο τρένο, οι αξιωματούχοι έκλεισαν τις σιδηροδρομικές διαβάσεις κατά μήκος της διαδρομής του.

In Kathua, Jammu and Kashmir, the driver got down from the start engine without applying the hand brake, after which a goods train ran 78 KM without a driver. In Hoshiarpur, Punjab, it was stopped by installing wooden stoppers. Due to the slope at Kathua, the goods train started pic.twitter.com/nOoanoEQwl