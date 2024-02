Ομηρία σε τρένο στην Ελβετία - Νεκρός ο δράστης που ήταν οπλισμένος με τσεκούρι και μαχαίρι

Ένα περιστατικό ομηρίας σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Ελβετία. Ο 32χρονος δράστης, με καταγωγή από το Ιράν που είχε κάνει αίτηση για άσυλο στην Ελβετία, κρατούσε 15 ομήρους μέσα σε τρένο.

Η ομηρία διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες σε τρένο ανάμεσα στο Μπολμ και το Ιβερντόν-λε-Μπεν. Ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι. Η ομηρία τελείωσε όταν η αστυνομία εισέβαλε στο τρένο και σκότωσε τον δράστη.

«Οι όμηροι απελευθερώθηκαν όλοι σώοι και αβλαβείς», ανέφερε με σημερινή δήλωσή της η αστυνομία του καντονιού του Βο. «Ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης». Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα κίνητρα του δράστη.

Οι καταστάσεις με συλλήψεις ομήρων είναι σπάνιες στην Ελβετία, ωστόσο έχουν συμβεί στο παρελθόν σε τράπεζες και επιχειρήσεις. Τον Ιανουάριο 2022, εργαζόμενοι μιας ωρολογοποιίας είχαν συλληφθεί όμηροι και είχαν αναγκαστεί να ανοίξουν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε πολύτιμα μέταλλα.

