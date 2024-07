«Είσαι ρατσιστής»: Επτά διαδηλωτές διέκοψαν την ομιλία Φάρατζ

Επτά διαδηλωτές διέκοψαν την ομιλία του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάρατζ μετά την εκλογή του, κατηγορώντας τον για ρατσισμό. Ένας από αυτούς απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο.

Κατά την απομάκρυνση του διαδηλωτή, ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ , άρχισε να κοροϊδεύει τον διαδηλωτή: «Είσαι ήδη κάτω από την επιρροή μερικών;» τον ρώτησε, σχολιάζοντας πως «είναι απολύτως μεθυσμένος, έτσι δεν είναι; Δεν πειράζει, υπάρχει ακόμα αρκετή μπύρα στην παμπ, φίλε».

Καθώς ο Φάρατζ συνέχισε την ομιλία του, ένας δεύτερος διαδηλωτής σηκώνεται και τον αποκαλεί ρατσιστή. Ο ηγέτης του κόμματος φώναξε επί επτά φορές τη λέξη «βαρετός», ενώ συνέχισε λέγοντας πως «λοιπόν, αυτή είναι καλή προετοιμασία για τη Βουλή των Κοινοτήτων υποθέτω». Ακολούθησαν ακόμα πέντε παρεμβάσεις, χωρίς να πτοούν τον ειρμό του.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για το γεγονός πως το Reform θα έχει πέντε βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων ενώ η ψήφος του James McMurdock ανακαταμετράται στο South Basildon και East Thurrock.

"There is still plenty of beer left in the pub mate... Boring!"



Moment protester is marched out of Nigel Farage's speech https://t.co/Fn4siuHJwK



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9FtE8RWe5Y