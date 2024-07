Βρετανία: Ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάρατζ εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά ο Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε μια θέση στο βρετανικό κοινοβούλιο, εξασφαλίζοντας την έδρα του Κλάκτον στο Έσσεξ.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, είναι πλέον ένας από τους αμφιλεγόμενους πολιτικούς στη Βρετανία, τόσο λόγω της αντιμεταναστευτικής ρητορικής του όσο και της εκστρατείας που έκανε υπέρ του Brexit. Έτσι μετά από επτά αποτυχημένες απόπειρες, ο Νάιτζελ Φάρατζ κατάφερε να κερδίσει μια θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο ακροδεξιός βουλευτής επικράτησε του υποψηφίου των Συντηρητικών, Τζάιλς Γουότλινγκ, ο οποίος κατείχε την έδρα μέχρι σήμερα. «Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στον χώρο της κεντροδεξιάς, στη βρετανική πολιτική σκηνή, και δουλειά μου είναι να το καλύψω. Και αυτό ακριβώς θα κάνω», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκλογική του περιφέρεια.

«Σκοπεύω να δημιουργήσω ένα μαζικό κίνημα σε εθνικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ελπίζω αρκετά μεγάλο για να στοχεύσει ψηλά στις εκλογές του 2029», συμπλήρωσε. Το πρώτο exit poll όταν έκλεισαν οι κάλπες προέβλεπε 13 έδρες για το Reform UK, αλλά η αναθεωρημένη πρόβλεψη του BBC δίνει πλέον 4 έδρες στο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ. «Πιστέψτε με, φίλοι, αυτό είναι μόνο η αρχή» του κινήματος «που θα σας καταπλήξει όλους», κατέληξε.

Thank you, Clacton. This is just the beginning.