«Είμαστε στα όριά μας»: Τα τελευταία νοσοκομεία της Γάζας κατακλύζονται καθώς χιλιάδες τραυματίες εγκαταλείπουν την πόλη

Τα εναπομείναντα νοσοκομεία στη Γάζα κατακλύζονται από ένα «τσουνάμι» τραυματιών και ασθενών, που διαφεύγουν από τη νέα ισραηλινή επίθεση στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Τόσο στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, όσο και στα νοσοκομεία στην αλ-Μουάσι, το προσωπικό παλεύει να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό νέων αφίξεων που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πόλη της Γάζας, λόγω των νέων σφοδρών επιθέσεων του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της κατεστραμμένης περιοχής.

«Βλέπουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερους ανθρώπους από το βορρά με τραύματα από εκρήξεις και σφαίρες, με παλιά, βρόμικα και μολυσμένα τραύματα», είπε ο Δρ. Μάρτιν Γκρίφιθς, χειρουργός στο Barts NHS Health Trust του Λονδίνου, ο οποίος έφτασε εθελοντικά στη Γάζα πριν από δύο εβδομάδες. «Όλοι πεινούν, υποσιτίζονται, έχουν χάσει τα σπίτια και τους αγαπημένους τους, και όλοι φοβούνται. Δεν έχουμε αρκετά από τίποτα», συμπλήρωσε. Όπως εξηγεί, το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου 90 κλινών όπου εργάζεται στην αλ-Μουάσι, δέχθηκε 160 τραυματίες σε μία μόνο νύχτα, ενώ 600 άτομα χρειάζονται θεραπεία.

Περίπου 320.000 άνθρωποι έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις διαταγές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού και έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Πολλοί είναι άρρωστοι, τραυματισμένοι ή υποσιτισμένοι. Η κρίση μάλιστα, επιδεινώνεται από το κλείσιμο σειράς ιατρικών εγκαταστάσεων στο βόρειο τμήμα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του εκεί.

«Οι άνθρωποι έχουν παραπεμφθεί από τα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας ή προσπαθούν να φτάσουν μόνοι τους. Υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών, κάποια πολύ μικρά, και πολλοί νεαροί άνδρες, αλλά οι εκρήξεις πλήττουν όλους. Βλέπουμε αυτό το τσουνάμι να έρχεται προς εμάς, με όλο και περισσότερους τραυματίες και όλο και λιγότερα αποθέματα για να τους θεραπεύσουμε», συμπλήρωσε μιλώντας στον Guardian.

«Ακόμα κι αν έχεις όχημα, μπορεί να χρειαστεί μία ή δύο ημέρες τουλάχιστον. Αν δεν τους σκοτώσουν οι σφαίρες ή οι βόμβες, τότε θα τους σκοτώσει η μόλυνση. Το μήνυμά μου είναι απλό: παρακαλώ, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος», συνεχίζει. Στο Νάσερ, η μόνη μεγάλη εγκατάσταση που λειτουργεί ακόμα στη Γάζα, οι νέες αφίξεις στις παιδιατρικές πτέρυγες νοσηλεύονται σε διαδρόμους, καθώς όλα τα κρεβάτια για παιδιά είναι γεμάτα. «Απλά επιβιώνουμε εδώ. Είναι πολύ κακή η κατάσταση. Έχουμε φτάσει στα απόλυτα όριά μας. Όλο το προσωπικό είναι εξαντλημένο και έχουμε λίγα αποθέματα σε βασικά είδη», ανέφερε από την πλευρά του ο Μοχάμεντ Σάκρι, διευθυντής νοσηλευτικής στο Νάσερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο ισραηλινός στρατός έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια, ότι μόνο τα νοσοκομεία θα θεωρούνται «προστατευόμενοι χώροι» και ότι όλοι οι άλλοι ανθρωπιστικοί χώροι στην πόλη της Γάζας πρέπει να εκκενωθούν.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, δήλωσε ότι έχουν ανασταλεί οι υπηρεσίες σε δύο άλλα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο αλ-Ραντίτσι, που υπέστη σοβαρές ζημιές πριν λίγες μέρες από ισραηλινή βομβαρδιστική επίθεση, και στο νοσοκομείο οφθαλμολογίας.

«Καμία από τις εγκαταστάσεις ή τα νοσοκομεία δεν διαθέτει ασφαλείς οδούς πρόσβασης που να επιτρέπουν στους ασθενείς και τους τραυματίες να τα προσεγγίσουν», δήλωσε το υπουργείο. Γιατροί στην πόλη της Γάζας είπαν ότι το αλ-Ραντίτσι παραμένει μερικώς ανοιχτό ως σημείο πρώτων βοηθειών, με δύο νοσηλεύτριες και έναν γιατρό, αν και οι συνεχείς βομβαρδισμοί και πυροβολισμοί καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση των ανθρώπων στο νοσοκομείο.

Γάζα: «Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε μόλις δύο μέρες»

Περίπου οι μισοί ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση στην πόλη της Γάζας έχουν αναγκαστεί να φύγουν, σύμφωνα με την οργάνωση Medical Aid for Palestinians (MAP), που δραστηριοποιείται στη Γάζα. Την ίδια ώρα, η μονάδα αποκατάστασής της στην κεντρική πόλη Ντεΐρ αλ-Μπαλά, έχει αναφέρει διπλασιασμό των ασθενών τις τελευταίες μέρες

Ο Άμπεντ αλ-Χαγιέκ, διευθυντής έργου της MAP, δήλωσε την Τρίτη ότι τα αποθέματα οξυγόνου και καυσίμων στο ιατρικό συγκρότημα αλ-Σαχάμπα στην πόλη της Γάζας, το οποίο παρέχει εντατική φροντίδα σε νεογνά, είναι σχεδόν εξαντλημένα.



«Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και το καύσιμο είναι απαραίτητο για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρουμε. Χθες λάβαμε 1.000 λίτρα καυσίμου, που αρκούν μόνο για τέσσερις ημέρες, καθώς καταναλώνουμε περίπου 250 λίτρα την ημέρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε μόλις δύο μέρες», είπε ο αλ-Χαγιέκ.

Κάποιες προμήθειες έχουν φτάσει. Την Κυριακή, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προμήθευσε το ιατρικό συγκρότημα αλ-Σίφα με ενδοφλέβια υγρά, κιτ επιδέσμων, φάρμακα και 500 σάκους για πτώματα. Η Unicef επίσης έφτασε στην πόλη της Γάζας, παραδίδοντας υγειονομικά είδη, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

«Χρειάζεται πολύ περισσότερα για να καλυφθούν επαρκώς τα τεράστια επίπεδα ανάγκης που υπάρχουν επί τόπου», δήλωσε η ICRC σε ανακοίνωσή της, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους περιορισμούς στην ανθρωπιστική πρόσβαση που περιορίζουν τις παραδόσεις βοήθειας.

Με πληροφορίες από Guardian