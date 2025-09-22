Σκηνικό πολέμου στη Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί υπουργοί ζητούν άμεση προσάρτηση μετά το «ντόμινο» αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης

Σφοδρές πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός Ισραήλ πυροδότησε η απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης. Τη Δευτέρα, αναμένεται να ακολουθήσουν η Γαλλία και άλλες χώρες στον ΟΗΕ, σε μία από τις πιο σημαντικές «εκρήξεις» αναγνωρίσεων εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Η διεθνής αυτή κίνηση ήρθε ως αντίδραση στην ανθρωπιστική καταστροφή που έχει προκαλέσει η 23μηνη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, με κατηγορίες για λιμό και γενοκτονία – τις οποίες το Ισραήλ αρνείται.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε οργισμένα, δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», κατηγορώντας παράλληλα τις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ότι «ανταμείβουν τη Χαμάς» για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στον απόηχο των αναγνωρίσεων, ακραίοι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο Μπεζαλέλ Σμοτριτς και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επανέφεραν το αίτημα για άμεση προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ακόμη και υπουργοί του Λικούντ, όπως ο Ισραέλ Κατζ και ο Νιρ Μπάρκατ, τάχθηκαν υπέρ της διάλυσης της Παλαιστινιακής Αρχής και της επιβολής ισραηλινής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικά σενάρια: από την προσάρτηση ολόκληρης της Περιοχής C (που καλύπτει το 60% της Δυτικής Όχθης) μέχρι τον Ιορδανικό Κάμπο ή συγκεκριμένους εποικισμούς κοντά στη «Γραμμή του 1967».

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θεωρείται πιθανό να πυροδοτήσει σφοδρή διεθνή αντίδραση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η προσάρτηση θα αποτελέσει «κόκκινη γραμμή», ενώ ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν κυρώσεις ή περιορισμούς στο εμπόριο με τους εποικισμούς.

Ακόμη και στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Σιγκαπούρη, δείχνουν να χάνουν την υπομονή τους. Ο ΥΠΕΞ της χώρας ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε ηγέτες εποίκων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Η διεθνής σκακιέρα βράζει – και όλα δείχνουν πως η επόμενη κίνηση του Ισραήλ θα κρίνει όχι μόνο το μέλλον της Δυτικής Όχθης, αλλά και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Financial Times