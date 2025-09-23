Και το Βέλγιο αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - «Είναι καλό και για τους δύο λαούς»

Το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας τα βήματα αρκετών άλλων χωρών.

«Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε χθες Δευτέρα ο βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών – που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου. «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», συμπλήρωσε.

Ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία αναγνώρισε χθες το παλαιστινιακό κράτος σε μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής στη Νέα Υόρκη, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ακολουθώντας το παράδειγμα δυτικών συμμάχων.

Η Πορτογαλία επίσης, ακολούθησε τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία που ανακοίνωσαν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. «Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια ειρήνη που ευνοεί τη συνύπαρξη και τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Λισαβόνα είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης έπειτα από «πολλές επαφές» με εταίρους της και λαμβάνοντας υπόψη «την εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη της σύγκρουσης, στο ανθρωπιστικό επίπεδο και εξαιτίας των επανειλημμένων αναφορών σε ενδεχόμενη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών», στο Ισραήλ, εξηγούσε τότε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία κείμενο υπέρ του μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης που όμως συμπεριλάμβανε τον αποκλεισμό της Χαμάς. Η Ισπανία, χώρα που γειτονεύει με την Πορτογαλία, αναγνώρισε κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.