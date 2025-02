ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Κύπρου για «υπόθεση-ορόσημο» ομαδικού βιασμού Βρετανίδας από Ισραηλινούς

Μια Βρετανίδα που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού στην Αγία Νάπα, στην Κύπρο, κέρδισε μια «μνημειώδη νίκη» επί των κυπριακών αρχών, αφού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι δεν διερεύνησαν σωστά την υπόθεση.

Η γυναίκα, η οποία ήταν 18 ετών και έκανε διακοπές στο νησί, δήλωσε στην κυπριακή αστυνομία τον Ιούλιο του 2019 ότι είχε βιαστεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου από πολλούς Ισραηλινούς άνδρες.

Δέκα ημέρες αργότερα, η γυναίκα ανακρίθηκε ξανά, με δύο μόνο μικρά διαλείμματα σε διάστημα επτά ωρών και χωρίς την παρουσία δικηγόρου ή υπηρεσιών πρόνοιας. Τελικά, υπέγραψε ανάκληση της κατηγορίας της στις 1:15 τα ξημερώματα και συνελήφθη για «διατάραξη δημόσιας τάξης».

Το δικαστήριο που εδρεύει στο Στρασβούργο ανέφερε στην απόφασή του, στην οποία αναφέρεται στη Βρετανίδα ως «Χ», ότι «οι κυπριακές αρχές παρέλειψαν την υποχρέωσή τους να διερευνήσουν αποτελεσματικά την καταγγελία της προσφεύγουσας για βιασμό και να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που να ευαισθητοποιεί τα θύματα κατά τη διαδικασία αυτή».

Το δικαστήριο σημείωσε ότι υπήρχαν «πολλές ελλείψεις» στην έρευνα και επιδίκασε στη φοιτήτρια αποζημίωση 20.000 ευρώ.

«Συμπερασματικά, το δικαστήριο παρατήρησε ότι η υπόθεση αποκάλυψε ορισμένες προκαταλήψεις σχετικά με τις γυναίκες στην Κύπρο, οι οποίες εμπόδισαν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων της Χ ως πιθανό θύμα βίας λόγω φύλου», ανέφεραν οι δικαστές.

Η Βρετανίδα είχε καταφύγει στο ανώτατο όργανο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ηπείρου, αφού ο Κύπριος γενικός εισαγγελέας, η ανώτατη νομική αρχή της χώρας, απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων της να ξεκινήσει νέα έρευνα με εξωτερικούς ερευνητές που θα μπορούσαν να εξετάσουν την καταγγελία για βιασμό «δίκαια και αμερόληπτα».

