ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας για τη διαπόμπευση οροθετικών γυναικών το 2012

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει συνολικά 70.000 ευρώ για ηθική βλάβη μετά τη διαπόμπευση οροθετικών γυναικών το 2012.

Η υπόθεση αφορά σύμφωνα με το ΕΔΔΑ στη δημοσίευση, με απόφαση των Ελληνικών αρχών, ιατρικών στοιχείων που αφορούσαν σεξεργάτριες, οι οποίες είχαν διαγνωστεί ως οροθετικές και στην αποκάλυψη προσωπικών τους στοιχείων. Αφορούσε επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες έπρεπε να υποβληθούν σε εξέταση αίματος οι οροθετικές γυναίκες, των οποίων τα στοιχεία είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι τότε υπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Λοβέρδος και Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Ως αιτιολογία τότε ειπώθηκε ότι τα προσωπικά στοιχεία των οροθετικών αυτών γυναικών δίνονται στη δημοσιότητα για λόγους δημόσιας υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα με απόφασή του, ότι η κίνηση αυτή της διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικά η απόφαση αφορά σε εξαναγκασμός των οροθετικών γυναικών σε εξέταση αίματος, χωρίς τη συγκατάθεσή τους και την αδικαιολόγητη διάδοση των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σε τρεις επιζώσες και στα παιδιά μιας από τις γυναίκες, που πέθαναν.

Οι γυναίκες κινήθηκαν νομικά εναντίον της Ελλάδας και υποστήριξαν ότι τις ανάγκασαν να υποβληθούν σε εξέταση αίματος χωρίς τη συγκατάθεσή τους, δημοσίευσαν τα επώνυμα, τις φωτογραφίες και τα ιατρικά τους δεδομένα στο site της αστυνομίας αλλά και τις διαπόμπευσαν στα ΜΜΕ. Οι δέκα από αυτές ήταν σεξεργάτριες που ζούσαν με τον HIV.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα, ότι υπήρξαν δύο παραβιάσεις του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διαπόμπευση βασίστηκε στην υγειονομική διάταξη 39Α, η οποία βασιζόταν με τη σειρά της σε Αναγκαστικό Νόμο του 1940. Ο νόμος έδινε τη δυνατότητα στις αρχές να παίρνουν σκληρά μέτρα για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων και σεξεργατών.

Οι γυναίκες, με την αιτιολογία της δημόσιας υγείας, είχαν προσαχθεί και υπέστησαν εξαναγκαστικούς ελέγχους για ΗΙV, εν συνεχεία προφυλακίστηκαν για κακούργημα αλλά τον Δεκέμβριο του 2016, αθωώθηκαν, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαίωναν κάποια από τις κατηγορίες.

Ο συγκεκριμένος νόμος καταργήθηκε από τη Φωτεινή Σκοπούλη όταν έγινε αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, αλλά επανήλθε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τελικά καταργήθηκε επί συγκυβένρησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

