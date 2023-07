Δύο εκρήξεις σήμερα στο πιο ενεργό ηφαίστειο του Περού- Σε ετοιμότητα οι αρχές

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης ετοιμάζεται να κηρύξει το Περού γύρω από τις περιοχές του Ουμπίνας, καθώς σημειώθηκαν σήμερα δύο εκρήξεις του ηφαιστείου.

Από τις εκρήξεις του ηφαιστείου Ουμπίνας εκτοξεύθηκε τέφρα στα γύρω χωριά, όπως ανέφερε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

Το ηφαίστειο, ύψους 5.672 μ. έχει ήδη μπει από τις 24 Ιουνίου σε φάση έντονης δραστηριότητας, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.

Σήμερα «καταγράφηκαν δύο εκρήξεις με έκλυση τέφρας σε ύψος 5,5 χιλιομέτρων από τον κρατήρα», σύμφωνα με το IGP.

Η ηφαιστειακή τέφρα έφθασε στις κοινότητες Ουμπίνας και Ματαλάκε, στην περιοχή Μοκέγουα. Οι αρχές αύξησαν το επίπεδο συναγερμού από «κίτρινο» σε «πορτοκαλί» και είναι έτοιμες για προληπτικές εκκενώσεις περιοχών.

Οι αρχές του Περού ετοιμάζονται δε, να κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Ουμπίνας, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλμπέρτο Οταρόλα.

