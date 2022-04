Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Απολύτως αφύσικη και πολύ επικίνδυνη η κατοχή του Τσερνόμπιλ από τους Ρώσους

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την πυρηνική επιτήρηση καταδίκασε τη ρωσική κατοχή στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, περιγράφοντας την κατάσταση ως «απολύτως αφύσικη και πολύ, πολύ επικίνδυνη».

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, μίλησε σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στον χώρο του πρώην πυρηνικού σταθμού, ο οποίος βρισκόταν υπό την κατοχή των ρωσικών στρατευμάτων για αρκετές εβδομάδες.

Ο Γκρόσι ηγείται αποστολής εμπειρογνωμόνων στο Τσερνόμπιλ για να «παραδώσει εξοπλισμό, να πραγματοποιήσει ραδιολογικές αξιολογήσεις και να αποκαταστήσει τα συστήματα παρακολούθησης διασφαλίσεων», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας.

«Υπήρξαν κάποιες στιγμές που τα επίπεδα ανέβηκαν λόγω της κίνησης του βαρέως εξοπλισμού που έφερναν εδώ οι ρωσικές δυνάμεις και όταν έφυγαν. Το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα» σημείωσε ο Γκρόσι.

Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την περιοχή στις 24 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αιχμαλωτίζοντας Ουκρανούς στρατιώτες και κρατώντας εκεί το πολιτικό προσωπικό.

Η κατοχή κράτησε μέχρι τα τέλη Μαρτίου και προκάλεσε παγκόσμιους φόβους για πυρηνικές διαρροές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες μπορεί να έχουν εκτεθεί σε ραδιενέργεια αφού έσκαψαν οχυρά σε «πολλά σημεία».

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Απριλίου 1986, μια ανεξέλεγκτη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση κατέστρεψε τον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ, σε ένα ατύχημα που αρχικά συγκαλύφθηκε από τις σοβιετικές αρχές.

Πολλές εκατοντάδες ανθρώπων πέθαναν αν και ο ακριβής αριθμός παραμένει αμφισβητούμενος.

Τελικά, 350.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από μια ακτίνα 30 χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο, μια ζώνη αποκλεισμού παραμένει ακατοίκητη, ενώ στην περιοχή επέστρεψαν ορισμένοι ηλικιωμένοι κάτοικοι παρά την επίσημη απαγόρευση.

Οι άλλοι τρεις αντιδραστήρες του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ έκλεισαν διαδοχικά, με τον τελευταίο να κλείνει το 2000.

Director General @RafaelMGrossi leads 1st full-fledged assistance mission of safety, security & safeguards experts to #Ukraine. Leaving Vienna, they will arrive at Chornobyl NPP on Tue to deliver equipment, conduct radiological assessments & restore safeguards monitoring systems. pic.twitter.com/8nGbFKZ3dZ