ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνησή του»: Η απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε διάλογο μαζί του»

The LiFO team
ΠΑΠΑΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται ανοιχτά κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, απαντώντας στις πρόσφατες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP, ο Πάπας ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε πολιτική αντιπαράθεση ή σε προσωπικό διάλογο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Αλγέρι, στο πλαίσιο της 10ήμερης περιοδείας του στην Αφρική.

Ο Πάπας τόνισε ότι η αποστολή του είναι πνευματική και όχι πολιτική, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι πολιτικός» και ότι δεν επιθυμεί να μετατραπεί ο λόγος του Ευαγγελίου σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.



Η απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Ντόναλντ Τραμπ

«Νομίζω ότι όσοι διαβάσουν θα μπορέσουν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα: δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε διάλογο μαζί του. Αντίθετα, ας αναζητούμε πάντα την ειρήνη και ας βάλουμε τέλος στους πολέμους. Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Μιλώ για το Ευαγγέλιο, δεν είμαι πολιτικός», φέρεται να ανέφερε αρχικά ο Ποντίφικας.

«Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά με τον τρόπο που το κάνουν ορισμένοι. Θα συνεχίσω να μιλώ δυνατά ενάντια στον πόλεμο, να προσπαθώ να προωθώ την ειρήνη, τον πολυμερή διάλογο μεταξύ των κρατών, ώστε να βρίσκονται οι σωστές λύσεις στα προβλήματα», συνέχισε.

«Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου: “μακάριοι οι ειρηνοποιοί”. Δεν βλέπω τον ρόλο μου ως πολιτικού και δεν θέλω να μπω σε διάλογο μαζί του. Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο», κατέληξε.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που εμφανίζεται ως Ιησούς μετά την επίθεση στον Πάπα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας παράλληλα τον Ποντίφικα ότι είναι «αδύναμος» στο ζήτημα της εγκληματικότητας και «κακός» στην εξωτερική πολιτική
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο «πρώην» άνθρωπος του Όρμπαν που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, πέρασε από το να αποτελεί μέρος του συστήματος του Βίκτορ Όρμπαν, στο να αναδειχθεί στον πολιτικό που έβαλε τέλος στη 16ετή ηγεμονία του Fidesz στην Ουγγαρία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν δεν μπορεί να εντοπίσει τις νάρκες που τοποθέτησε, λένε οι ΗΠΑ

Η Τεχεράνη έχει αφήσει έναν περιορισμένο διάδρομο διέλευσης για πλοία που καταβάλλουν διόδια, ενώ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο σύγκρουσης με νάρκες
THE LIFO TEAM
CIA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ 25Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διεθνή / Πρώην επικεφαλής της CIA ζητά την απομάκρυνση Τραμπ: «Είναι ξεκάθαρα εκτός ελέγχου»

Ο Τζον Μπρέναν επικαλέστηκε την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα απομάκρυνσης του προέδρου, λέγοντας ότι «γράφτηκε για ανθρώπους σαν τον Τραμπ»
THE LIFO TEAM
 
 