Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που τον εμφανίζει ως Ιησού μετά την επίθεσή του στον Πάπα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ και τον απεικονίζει ως Ιησού Χριστό, την ώρα που επιτίθεται στον Πάπα για τη στάση του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στην εικόνα, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εμφανίζεται ως Χριστός, να θεραπεύει έναν άνθρωπο με το χέρι του, ενώ στο φόντο διακρίνεται η αμερικανική σημαία.

Η ανάρτηση που έχει προκαλέσει την οργή των χρηστών στα social media, έγινε λίγη ώρα αφότου κατηγορούσε τον Πάπα Λέοντα για «αδυναμία» στην εγκληματικότητα και «κακή» στάση στην εξωτερική πολιτική.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι «μεγάλος θαυμαστής» του Πάπα Λέοντα, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ φιλελεύθερο» και κατηγορώντας τον ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι «παίζει με μια χώρα που θέλει πυρηνικά όπλα».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση, λέγοντας ότι δεν θέλει έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ επανέλαβε ότι ο Πάπας Λέων είναι «αδύναμος» σε ζητήματα εγκληματικότητας και εξωτερικής πολιτικής.

Πρωτοφανής επίθεση Τραμπ σε Πάπα Λέοντα: «Πρέπει να σοβαρευτεί»

Ο Πάπας Λέων έγινε στόχος μιας πρωτοφανούς επίθεσης όπως την περιγράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είμαι θαυμαστής του», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον ποντίφικα «αδύναμο» και «κακό» στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», προσθέτοντας: «Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα».

Επανέλαβε μάλιστα τη θέση του και σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Δεν μας αρέσει ένας πάπας που λέει ότι είναι εντάξει να διαθέτει κανείς πυρηνικά όπλα».

Με πληροφορίες από The Times