Διεθνή

Πρωτοφανής επίθεση Τραμπ σε πάπα Λέοντα: «Πρέπει να σοβαρευτεί»

«Δεν θέλω έναν πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα», ανέφερε, μεταξύ άλλων

The LiFO team
Ο πάπας Λέων έγινε στόχος μιας πρωτοφανούς επίθεσης όπως την περιγράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είμαι θαυμαστής του», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον ποντίφικα «αδύναμο» και «κακό» στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», προσθέτοντας: «Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα».

Επανέλαβε τη θέση του και σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Δεν μας αρέσει ένας πάπας που λέει ότι είναι εντάξει να διαθέτει κανείς πυρηνικά όπλα».

Ο πάπας Λέων προήδρευσε σε μια βραδινή λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου το Σάββατο, την ίδια μέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν. Ο πάπας δεν ανέφερε ονομαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ, αλλά ο τόνος και το μήνυμά του φαινόταν να απευθύνονται στον πρόεδρο και στους αξιωματούχους του, οι οποίοι έχουν καυχηθεί για την στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και έχουν δικαιολογήσει τον πόλεμο με θρησκευτικούς όρους.

Ο Θεός «δεν ακούει τις προσευχές όσων διεξάγουν πολέμους, αλλά τις απορρίπτει», είχε δηλώσει ο πάπας, ο οποίος έχει επίσης αναφερθεί σε απόσπασμα της Παλαιάς Διαθήκης, λέγοντας: «Ακόμη κι αν κάνετε πολλές προσευχές, δεν θα σας ακούσω — τα χέρια σας είναι γεμάτα αίμα».

Τραμπ: «Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα»

Πριν από την εκεχειρία, όταν ο Τραμπ προειδοποίησε για μαζικά πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων και υποστήριξε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός μπορεί να χαθεί μέσα σε μία νύχτα» - δηλώσεις που ο πάπας χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επέκτεινε την κριτική του και σε άλλα ζητήματα, όπως τη σύλληψη Μαδούρο.

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε, αναφερόμενος στην ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

«Δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα — με συντριπτική νίκη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις εκλογές του 2024.

Υποστήριξε επίσης ότι ο πάπας εξελέγη επειδή είναι Αμερικανός, λέγοντας: «Αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: «Ο Λέων πρέπει να σοβαρευτεί ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να χαϊδεύει τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ — και, κυρίως, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!»
 

Με πληροφορίες από The Guardian

 
Διεθνή

