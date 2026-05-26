ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Μητσοτάκης σε υπουργικό για Τσίπρα και Καρυστιανού: Πολιτική Βαβέλ με νέα κόμματα και επανεμφανιζόμενους

Τόνισε πως «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο υπουργικό

«Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας «το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ».

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας».

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι «η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο», ενώ «τέλη Ιουνίου έρχεται η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε, λέγοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας και αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Πολιτική / Φλωρίδης για Μαρινάκη - Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε σχετικά με το θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του πρώην γενικού γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου στον τελικό της Euroleague
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Πολιτική / Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα Τσίπρα: Το βίντεο-έκπληξη με μουσική Κραουνάκη και το μυστικό όνομα

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε «όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες» να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την ιδρυτική του Διακήρυξη
THE LIFO TEAM
GREXIT PLAN B ΑΛΒΑΝΙΑ

Πολιτική / Το plan b της Ευρώπης για το Grexit με την ονομασία «Κωδικός Αλβανία» - Οι συνέπειες στο εθνικό νόμισμα

«Θα υπήρχε πείνα, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο για τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο δεν θα είχαμε» είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στο νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό»
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το δίλημμα των εκλογών είναι ένα, ποια παράταξη μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά»

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού από τη Σπάρτη - Στο επίκεντρο ο Μυστράς, το νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη, τα μέτρα στήριξης και οι εκλογές
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ FINANCIAL TIMES

Πολιτική / Μητσοτάκης στους Financial Times για «διόδια» στο Ορμούζ: Είναι καθαρός εκβιασμός, δεν γίνεται να το δεχτούμε

«Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας ως Ευρώπη να προετοιμαστούμε για μια αρνητική εξέλιξη» είπε, αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 