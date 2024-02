Δεν άφησαν τη μητέρα του Ναβάλνι να δει το νεκρό της γιό

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι και οι δικηγόροι του δεν έλαβαν την απαιτούμενη άδεια που θα τους επέτρεπε να εισέλθουν στο νεκροτομείο στο Salekhard της Ρωσίας, έγραψε η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, στο X (πρώην Twitter) τη Δευτέρα: «Ένας από τους δικηγόρους κυριολεκτικά απωθήθηκε», είπε η Γιάρμις, προσθέτοντας ότι το προσωπικό του νεκροτομείου δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πού βρίσκεται η σορός του σφοδρότερου επικριτή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

The Investigative Committee informed the mother and the lawyers that the investigation of the death of Navalny has been extended. They don’t say how long it will take. The cause of death is still "unknown.”



They lie, buy time for themselves and do not even hide it.