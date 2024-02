Με Ευρωπαίους ΥΠΕΞ συναντάται η σύζυγος του Ναβάλνι - Στα ύψη η αυτοπεποίθηση Πούτιν

Τρεις ημέρες μετά το θάνατο του συζύγου της, του σφοδρότερου επικριτή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλναγια συναντά σήμερα στις Βρυξέλλες τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τη Δευτέρα θα υποδεχθώ τη Γιούλια Ναβάλναγια στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ», δήλωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. «Οι υπουργοί της ΕΕ θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους μαχητές της ελευθερίας στη Ρωσία και θα τιμήσουν τη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι», έγραψε.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.



EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.