Θάνατος Αλεξέι Ναβάλνι: Πάνω από 170 συλλήψεις στη Ρωσία- Η οικογένειά του ζητά τη σορό του

Περισσότεροι από 170 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Ρωσία σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε διάφορες πόλεις της χώρας μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα OVD-Info, πάνω από 172 άνθρωποι είχαν συλληφθεί σε 17 πόλεις έως σήμερα το μεσημέρι, λόγω της συμμετοχής τους σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι.

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη και 15 στη Μόσχα, ανέφερε το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Sota. «Σε κάθε αστυνομικό τμήμα ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι κρατούμενοι από αυτούς που αναφέρονται στις δημοσιευμένες λίστες. Δημοσιοποιούμε μόνο τα ονόματα των ανθρώπων για τους οποίους έχουν αξιόπιστες πηγές και μπορούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματά τους», σημείωσε ακόμα.

More than 172 mourners detained all over Russia - in Vorkuta, Yekaterinburg, Surgut, Barabinsk, Khanty-Mansiysk, Bryansk, Yakutsk, Nizhnevartovsk, Ufa, Ulan-Ude, Tomsk, Orenburg, St Petersburg, Rostov-on-Don, Chelyabinsk, Moscow, Samara, Novisibirsk pic.twitter.com/mA99fnkNL5