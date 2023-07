«Δεν είναι ταραχές, είναι πόλεμος»- Η Γαλλία φλέγεται

Ο αρχηγός της αστυνομίας, στην πόλη όπου καταστράφηκε το σπίτι του δημάρχου εξαιτίας των επεισοδίων, δηλώνει πως αυτή η κατάσταση των τελευταίων έξι ημερών στη Γαλλία «δεν είναι ταραχές, είναι πόλεμος».

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αστυνομίας, Έρικ Βέρνιε, στην πόλη της Γαλλίας, Λ' Άι-λε-Ροζ, που εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη επεισοδίων μετά την επίθεση στο σπίτι του δημάρχου της δήλωσε στο Sky News ότι οι αστυνομικοί του συμμετέχουν σε «πόλεμο» εναντίον των ταραξιών που είναι εκεί «για να μας σκοτώσουν».

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για το ξέσπασμα των επεισοδίων στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας ήταν η δολοφονία 17χρονου από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια ελέγχου.

«Ο κόσμος μιλάει για ταραχές, αλλά για όσους από εμάς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, δεν είναι ταραχές, είναι πόλεμος. Οι άνθρωποι που στέκονται μπροστά μας, είναι εδώ για να μας σκοτώσουν. Έχουν βόμβες μολότοφ, έρχονται σε απόσταση τριών μέτρων από εμάς» λέει ο αρχηγός της αστυνομίας στη γαλλική πόλη.

«Έχουν τεράστιες πέτρες που μας πετούν για να προσπαθήσουν να μας σκοτώσουν. Δεν θέλουν να παίξουν μαζί μας. Είναι εκεί για να μας τελειώσουν» προσθέτει, τονίζοντας ότι οι αξιωματικοί του ήταν αποφασισμένοι να τηρήσουν τον νόμο και να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιοχή η οποία είναι ήσυχη. Μια κάτοικος, για παράδειγμα, η οποία ζει 45 χρόνια στην πόλη, είπε ότι «δεν έχω ξαναδεί τέτοιο έγκλημα».

Μέσα σε λίγες ώρες από την επίθεση, την πόλη επισκέφθηκαν τόσο η πρωθυπουργός, Ελίζαμπεθ Μπορν, όσο και ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράρ Νταρμανέν.

FRANCE – Local Police Chief on Sky: “They aren’t riots, it’s war …They (muslim migrant rioters) want to kill us” pic.twitter.com/Gl6LUaz8R1