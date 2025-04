«Δεν είναι λάθος»: Πώς υπερασπίζονται οι ΗΠΑ τους δασμούς σε νησιά μόνο με πιγκουίνους και φώκιες

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς στα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ, ένα απομονωμένο αυστραλιανό έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό που κατοικείται αποκλειστικά από πιγκουίνους, φώκιες και επιστημονικό προσωπικό.

Η κίνηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δασμολογικής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, αιφνιδίασε τις αυστραλιανές αρχές, οι οποίες τη χαρακτήρισαν «προφανές λάθος». Ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας Ντον Φάρελ σημείωσε ότι η απόφαση φανερώνει «πρόχειρη διαδικασία» και ζήτησε εξηγήσεις.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου και δισεκατομμυριούχος, Χάουαρντ Λούτνικ, υπερασπίστηκε το μέτρο, λέγοντας στο CBS πως στόχος είναι να κλείσουν «γελοία παραθυράκια» που επιτρέπουν την παράκαμψη των δασμών μέσω τρίτων χωρών. «Αν αφήσουμε κάποια περιοχή εκτός, τότε όσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα περάσματα», υποστήριξε. «Ο πρόεδρος το ξέρει, το έχει βαρεθεί και θα το διορθώσει».

NEW: U.S. COMMERCE SECRETARY HOWARD LUTNICK EXPLAINS WHY THE U.S. CHOSE TO IMPOSE TARIFFS ON ISLANDS INHABITED BY PENGUINS



pic.twitter.com/cb1lFMxMaJ