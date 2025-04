«Τι πουλάνε οι πιγκουίνοι στις ΗΠΑ;»: Τα αντίποινα δασμών του Τραμπ γίνονται viral και προκαλούν καταιγισμό memes

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την Τετάρτη 2 Απριλίου ως «Ημέρα Απελευθέρωσης», ανακοινώνοντας ένα εκτεταμένο πακέτο δασμών-αντίποινα σε χώρες και εδάφη ανά τον κόσμο, ακόμη και σε... ακατοίκητες νησιωτικές περιοχές.

Από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «λεηλατηθεί, απογυμνωθεί και βιαστεί» από εμπορικούς εταίρους για δεκαετίες, και ήρθε η ώρα για «αντίποινα». Ανάμεσα στις χώρες που περιλαμβάνονται στο νέο εμπορικό καθεστώς είναι η Ινδία (26%), η Κίνα (34%), το Μπαγκλαντές (37%) και ακόμη… οι Νήσοι Χερντ και ΜακΝτόναλντ, οι οποίες είναι ακατοίκητες.

penguins leaving Heard Island and McDonald Island. is THIS what you voted for? pic.twitter.com/yqCMAx9zGa — ᐱ ᑎ ᑐ ᒋ ᕮ ᒍ (@Andr3jH) April 3, 2025

I never thought the US President would start a trade war with penguins, but here we are. What crazy times to be alive. #TrumpTariffs



Last laugh of the night. Night all 😂😴 pic.twitter.com/jydlfgq6Cj — Crystal 🇨🇦 (@BluenoserGalNS) April 3, 2025

Η ανακοίνωση των δασμών προκάλεσε κύμα αντιδράσεων αλλά και χιούμορ στα social media, με χρήστες να χλευάζουν την απόφαση Τραμπ να επιβάλει 10% δασμό σε απομακρυσμένες περιοχές του Ειρηνικού που κατοικούνται μόνο από πιγκουίνους.

So you're telling me the fucking penguins got tariffed but they forgot Russia and north Korea. pic.twitter.com/ZrfMfRsrAi — Ty Ty (@Ty_GT_6) April 3, 2025

Dumb Trump thinks the European Union is a country 🤣#TrumpTariffs pic.twitter.com/9bVGIBDN1o — L8nighttracker  (@l8nighttracker) April 2, 2025

«Οι ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ των Νήσων Χερντ και ΜακΝτόναλντ ΜΑΣ ΛΗΣΤΕΥΑΝ – ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ», έγραψε ένας χρήστης, ειρωνευόμενος το εθνικιστικό ύφος της ομιλίας του προέδρου.

Άλλοι σχολίασαν το 10% δασμό στο Εκουαδόρ, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει δικό της νόμισμα, αλλά χρησιμοποιεί το δολάριο ΗΠΑ, με χρήστη να γράφει: «Ο Τραμπ κατηγορεί το Εκουαδόρ για χειραγώγηση νομίσματος – ενώ έχουν το ΔΙΚΟ ΜΑΣ νόμισμα!»

*47% TARIFFS ON MADAGASCAR pic.twitter.com/zeGG9Myzzo — Geiger Capital (@Geiger_Capital) April 2, 2025

Η ανακοίνωση του 26% δασμού στην Ινδία προκάλεσε και την αντίδραση Ινδών χρηστών, οι οποίοι παρέφρασαν εμβληματική ατάκα του Μπόλιγουντ σε «Tariff pe Tariff» (Δασμός πάνω στον δασμό).

Άλλοι μοιράστηκαν meme με τους ήρωες της ταινίας «Μαντάγκασκαρ» να σοκάρονται μπροστά στον δασμό 47% που επέβαλε ο Τραμπ στη Μαδαγασκάρη.



Αναλυτές προειδοποιούν πως το κύμα δασμών μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο τιμών για τους καταναλωτές, αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και νέο σπιράλ εμπορικών πολέμων, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για την απομόνωση της Αμερικής από τις διεθνείς αγορές.

Trump has put a 10 percent tariff on the Heard Island and McDonald which has a population of ZERO people and is inhabited only by penguins.



What do the penguins sell to the USA? pic.twitter.com/KTN0YPvfFM — Orla Joelsen (@OJoelsen) April 2, 2025