Cardi B: Η οργισμένη απάντηση στα σχόλια περί πλαστικής μετά την τρίτη εγκυμοσύνη

Την οργή της Cardi B προκάλεσαν διάφορα σχόλια στα social media σχετικά με το πως δείχνει το σώμα της, λίγο καιρό μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της.

Αρκετά ήταν τα σχόλια χρηστών στα social media, που υποστήριζαν πως η Cardi B έκανε πλαστική επέμβαση μετά τη γέννα του τρίτου της παιδιού. Μάλιστα τα σχόλια αυτά πυροδότησε ένα story της ράπερ, η οποία μέσω ενός βίντεο αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν να χάνει από παντού κιλά, εκτός από το πρόσωπό της.

Αμέσως ξεκίνησαν δεκάδες σχόλια στα social, τα οποία σχολίαζαν το πως μοιάζει το σώμα της, υπονοώντας πως έχει προβεί σε νέα πλαστική. Ωστόσο ένα σχόλιο προκάλεσε την σφοδρή αντίδρασή της, με την ίδια να απαντά με μια νέα φωτογραφία της με μαύρο φόρεμα.

Y’all really need to relax ..This is how my body REALLY LOOKS LIKE …My body looks exaggerated in the other video cause I have a 5X faja on…I want yall to think wit yall brain ..Yall was just praising my body couple days ago …do yall think I went and got surgery in 2 days… https://t.co/6x2aEMzGHv pic.twitter.com/AT9nSovsOX