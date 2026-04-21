ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Ο Έλον Μασκ δεν εμφανίστηκε σε κλήση των αρχών για την πλατφόρμα X

Ο Μασκ έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «πολιτική επίθεση»

The LiFO team
Ο Έλον Μασκ / Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο Έλον Μασκ δεν προσήλθε σε εθελοντική κατάθεση ενώπιον των γαλλικών αρχών στο Παρίσι, στο πλαίσιο έρευνας για τη λειτουργία της πλατφόρμας X.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι έλαβε γνώση της απουσίας των προσώπων που είχαν κληθεί, επισημαίνοντας ότι η μη παρουσία τους δεν εμποδίζει τη συνέχιση της έρευνας. Ο Μασκ είχε κληθεί να εμφανιστεί στις 20 Απριλίου, στο πλαίσιο διαδικασίας που ξεκίνησε το 2025.

Η έρευνα αφορά σειρά πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Μεταξύ άλλων, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για χρήση του chatbot Grok στη δημιουργία ψεύτικων πορνογραφικών εικόνων χωρίς συναίνεση, καθώς και για διάδοση περιεχομένου που παραβιάζει τη νομοθεσία.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει τον Φεβρουάριο σε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στο Παρίσι από την υπηρεσία καταπολέμησης κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας. Οι εισαγγελείς εξετάζουν επίσης ζητήματα που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων και πιθανή εμπλοκή της πλατφόρμας στη διανομή παράνομου υλικού.

Ο Μασκ έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «πολιτική επίθεση». Αντίστοιχη στάση έχει τηρήσει και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Linda Yaccarino, η οποία επίσης έχει κληθεί από τις γαλλικές αρχές.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο αυξημένου ελέγχου της πλατφόρμας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο των αλγορίθμων και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη διάδοση παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρεται να έχει ενημερώσει τις γαλλικές αρχές ότι δεν θα συνδράμει στην έρευνα, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις γαλλικές αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των καταγγελιών ανεξαρτήτως της στάσης των εμπλεκόμενων προσώπων.

Με πληροφορίες από BBC

Tags

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

