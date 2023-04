Βρετανία: Το πρώτο μόνιμο LGBTQ+ comedy club θα ανοίξει στο Λονδίνο τον Μάιο

Το πρώτο μόνιμο LGBTQ+ comedy club στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «The Queer Comedy Club», ανοίγει στο Λονδίνο αυτόν τον Μάιο.

Τα εγκαίνια του κλαμπ την Πέμπτη 11 Μαΐου στο Archway, στο βόρειο Λονδίνο, θα περιλαμβάνει μια σειρά από γνωστούς κωμικούς της LGBTQ+ κοινότητας.

Ο χώρος είναι σχεδιασμένος ως ένα διασκεδαστικό και φιλόξενο περιβάλλον που θα φιλοξενήσει καταξιωμένους κωμικούς, αλλά και νεότερους καλλιτέχνες.

Το «The Queer Comedy Club», είναι το πνευματικό παιδί τριών queer κωμικών, του Ντέιβιντ Ίαν, του Τζέρεμι Τοπ και της Κέιτ Ντέιλ. Με το τρίο αυτό να έχει τις δικές του εμπειρίες στο χώρο του stand-up, το κλαμπ θα υποστηρίζει νέα νούμερα και θεματικές βραδιές κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Το Big Thursday Show κάθε εβδομάδα θα περιλαμβάνει καθιερωμένους κωμικούς καθώς και τα καλύτερα ανερχόμενα ταλέντα.

«Το να βλέπουμε τις δικές μας ζωές και εμπειρίες να γίνονται αντικείμενο απολαυστικής, χαρούμενης, εορταστικής σάτιρας μπορεί να είναι απίστευτα καταλυτικό και ξεκαρδιστικό. Θέλαμε να το προσφέρουμε αυτό στην LGBTQ+ κοινότητα, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία σε νέους και καθιερωμένους queer κωμικούς να δώσουν παράσταση στους δικούς τους ανθρώπους» δήλωσε ο Ντέιβιντ Ίαν.

Από την πλευρά της η Κέιτ Ντέιλ σχολίασε: «Το να μπορείς να κάνεις αστεία για όλες τις πτυχές της ζωής μας σε ένα κοινό που ξέρεις ότι θα καταλάβει, με βοήθησε να τα επεξεργαστώ όλα αυτά. Και είναι και διασκεδαστικό!».

«Αγαπώ όλους τους κωμικούς, ωστόσο οι queer καλλιτέχνες έχουν μια ωμή ειλικρίνεια και ιστορίες ζωής με τις οποίες μπορώ να συντονιστώ», πρόσθεσε ο Τζέρεμι Τοπ.

We have a new venue! The Queer Comedy Club has 55 seats in a cabaret style & is 5 mins walk from Tufnell Park & Archway tube stations. As the name suggests, they specialise in comedy for an LGBTQ+ audience. https://t.co/FCTXLucsSm Taking applications for the Camden Fringe now! pic.twitter.com/KrXTeSEDhU