Το Πάσχα των Drag Queens στο Σαν Φρανσίσκο

Οι ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες του Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώθηκαν στο Dolores Park την Κυριακή του Πάσχα για τους ετήσιους διαγωνισμούς Foxy Mary και Hunky Jesus που διαγωνίζονται κατά βάση drag queens.

Οι drag queens «έκλεισαν» την περίοδο του Πάσχα στο Σαν Φρανσίσκο με τους διαγωνισμούς Hunky Jesus και Foxy Mary, τα θέματα των οποίων είχαν πολιτική χροιά. Οι διαγωνισμοί διοργανώθηκαν από τις Sisters of Perpetual Indulgence και έχουν γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια στην πόλη.

Λίγες ημέρες αφότου ένας δικαστής του Τέξας προχώρησε στην απαγόρευση ενός φαρμάκου για την άμβλωση, το οποίο πολλές ιατρικές οργανώσεις έχουν δηλώσει ότι είναι ασφαλές, η drag queen Free Choice Mary κέρδισε τον έναν διαγωνισμό μετά από μια ομιλία για την υπεράσπιση της αναπαραγωγικής ελευθερίας. Μια «έγκυος» Μαρία -η ημερομηνία τοκετού της οποίας πέφτει στις 25 Ιουνίου, ακριβώς έξι μήνες από τα Χριστούγεννα- κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο διαγωνισμός Hunky Jesus, ως είθισται ήταν η κύρια ατραξιόν κι είχε πολλούς συμμετέχοντες. Ένας από αυτούς, ο οποίος είχε το όνομα «Αυθεντικός Ιησούς», κουβαλούσε έναν σταυρό κανονικού μεγέθους, ο οποίος εκτιμάται ότι ζύγιζε συνολικά 60 κιλά. Ισχυρίστηκε ότι είχε ακούσει για τον διαγωνισμό μόλις 90 λεπτά πριν συμμετάσχει, λέγοντας στην εφημερίδα The Standard ότι είχε προμηθευτεί τόσο την ξυλεία όσο και τα βατόμουρα για το στέμμα του από την αυλή του.

Νικητής ήταν το «Haus of Jesus», μια ομαδική προσπάθεια στην οποία συμμετείχε ένας ντυμένος Ιησούς και μια ολόκληρη ομάδα από «κουνελάκια», σαν την έπαυλη του Playboy. Ένα από τα πλακάτ τους έγραφε: «Μπορώ να έχω έναν γκέι;»

Oh my what an Easter Sunday to remember. Thank you #sistersofperpetualindulgence for another fabulous #HunkyJesus #FoxyMary contest and day of drag pride! #cantstopwontstop being queer and out no matter how hard they try to rain on our party. 😜



