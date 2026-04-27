Βρετανία: Η Βουλή ψηφίζει για τη διεξαγωγή έρευνας για τον Στάρμερ σχετικά με την υπόθεση Μάντελσον

To βρετανικό κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει αύριο Τρίτη επί της διεξαγωγής έρευνας με επίκεντρο τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Αντικείμενο της έρευνας θα είναι, αν ψηφιστεί, το κατά πόσο παραπλάνησε ο Στάρμερ τη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τον διορισμό του Βρετανού πρώην πρεσβευτή στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Λίντσεϊ Χόιλ.

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Μέχρι στιγμής ο ίδιος έχει αντισταθεί σε πιέσεις να παραιτηθεί λόγω της απόφασής του να διορίσει τον Μάντελσον, αλλά αν διαπιστωθεί ότι παραπλάνησε εν γνώσει του το κοινοβούλιο, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.

Η ψηφοφορία για έρευνα για τον Στάρμερ με φόντο τον Μάντελσον

Ο Χόιλ δήλωσε ότι ενέκρινε αίτημα προς το κοινοβούλιο να συζητήσει και να ψηφίσει για το αν η επιτροπή της που διερευνά πιθανές παραβιάσεις των κοινοβουλευτικών προνομίων θα πρέπει να εξετάσει το θέμα γύρω από το διορισμό του Μάντελσον στο πόστο του πρεσβευτή.

Το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στην κυβέρνηση να δώσει εντολή στους βουλευτές του κόμματος να καταψηφίσουν τη διεξαγωγή έρευνας. Αν η Βουλή ψηφίζει υπέρ μιας τέτοιας έρευνας, η επιτροπή, που αποτελείται από βουλευτές από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, θα εξετάσει αν οι δηλώσεις του Στάρμερ για τον Μάντελσον ισοδυναμούν με εν γνώσει ή εν αγνοία παραπλάνηση της Βουλής των Κοινοτήτων.

Στο επίκεντρο οποιασδήποτε τέτοιας έρευνας αναμένεται να μπει η δήλωση του Στάρμερ ότι ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία κατά τον διορισμό του Μάντελσον.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει υποστεί πλήγμα λόγω της απόφασής του να διορίσει πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ένα αμφιλεγόμενο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, που όμως ασκούσε μεγάλη επιρροή και ήταν φίλος του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μάντελσον απολύθηκε τελικά τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο Στάρμερ τον κατηγόρησε ότι «ψευδόταν κατ’ επανάληψη» σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, καταδικασμένο παιδεραστή για σεξουαλικά εγκλήματα ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του.

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες όταν η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε διαπίστευση ασφαλείας στον Μάντελσον για να αναλάβει τη θέση του πρέσβη, τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αντίθετη γνωμάτευση της επιτροπής που ήταν αρμόδια να ερευνήσει το ιστορικό του.

Ο Όλι Ρόμπινς, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Φόρεϊν Όφις, που απολύθηκε από τον Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις αυτές, μίλησε χθες ενώπιον του κοινοβουλίου για τη «συνεχή πίεση» που δεχόταν από την Ντάουνινγκ Στριτ την εποχή του διορισμού του Μάντελσον.

Με πληροφορίες από Reuters

