Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ αντιμέτωπος με νέες πιέσεις για παραίτηση - Επικαλείται άγνοια σχετικά με τον Πίτερ Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την οργή του την Παρασκευή για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί ότι ο πρώην πρέσβης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πίτερ Μάντελσον, δεν είχε περάσει τον έλεγχο ασφαλείας πριν του ανατεθεί η θέση.

Ο Στάρμερ, ο οποίος κέρδισε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη σύγχρονη ιστορία για το Εργατικό Κόμμα στις εθνικές εκλογές του 2024, αντιμετωπίζει νέες εκκλήσεις να παραιτηθεί λόγω της υπόθεσης Μάντελσον, μόλις τρεις εβδομάδες πριν το κόμμα του ενδεχομένως να υποστεί μεγάλες απώλειες στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία και στις περιφερειακές εκλογές στη Σκωτία και την Ουαλία.

Μετά την απόλυση του βετεράνου του Εργατικού Κόμματος Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη πέρυσι λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο Στάρμερ είχε κερδίσει μια σύντομη ανάπαυλα από τους επικριτές του, αφού περιόρισε τον ρόλο της Βρετανίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, την Πέμπτη αποκαλύφθηκε ότι ο Μάντελσον είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας που διεξήχθη πριν από το διορισμό του ως πρέσβη, γεγονός για το οποίο η ομάδα του Στάρμερ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε ενημερωθεί. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Στάρμερ αμφισβήτησαν το πώς ένας πρωθυπουργός δεν μπορούσε να γνωρίζει και ζήτησαν την παραίτησή του.

Ο Στάρμερ δηλώνει άγνοια για την αποτυχία ελέγχου του Μάντελσον

Ο Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν στη Γαλλία την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με την κρίση στο Ιράν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν ασυγχώρητο το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για την αποτυχία του Μάντελσον στον έλεγχο ασφαλείας «ενώ εγώ έλεγα στο κοινοβούλιο ότι είχε ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα «παρουσιάσει τα σχετικά γεγονότα» τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο.

Ένας εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε καμία πρόθεση να παραιτηθεί.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αντέδρασε άμεσα αργά το βράδυ της Πέμπτης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το σκάνδαλο, απολύοντας τον ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, Όλι Ρόμπινς. Φίλοι του Ρόμπινς ανέφεραν στο Sky News την Παρασκευή ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της διαδικασίας ελέγχου, δεν μπορούσε να μεταφέρει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στον Στάρμερ ούτε να αποκαλύψει τι άλλο είχε ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση της έγκρισης.

Ωστόσο, το επιχείρημα της ομάδας του Στάρμερ ότι δεν γνώριζε μέχρι αυτή την εβδομάδα βασικές πληροφορίες σχετικά με έναν διορισμό που είχε προωθήσει το 2024 ως έργο ιδιοφυΐας έχει προκαλέσει αμφιβολίες ως προς το αν ο πρωθυπουργός έχει τον κατάλληλο έλεγχο της κυβέρνησής του.

Ένας βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το κόμμα δεν είναι πιθανό να προσπαθήσει να απομακρύνει τον Στάρμερ προς το παρόν, αλλά ότι η υπόθεση Μάντελσον ήταν «ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει» και θα εξασφάλιζε ότι ο πρωθυπουργός θα παρέμενε υπό έλεγχο πριν από την αναμενόμενη ήττα στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου.

Ένας άλλος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος δήλωσε ότι ο Ντέιβιντ Λάμι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας που τότε κατείχε το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών, θα έπρεπε να παραιτηθεί. «Η επιλογή είναι μεταξύ ανικανότητας και δόλου», πρόσθεσε ο βουλευτής.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι κανένας υπουργός και κανένας στο γραφείο του πρωθυπουργού δεν γνώριζε για την αποτυχία του ελέγχου.

Ο Τζορτζ Φουλκς, μέλος του Εργατικού Κόμματος στη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου, προέτρεψε σε προσοχή, λέγοντας ότι θα ήταν απερίσκεπτο να κινηθεί κανείς εναντίον του Στάρμερ.

«Πρέπει να διατηρούμε την ισορροπία, όταν υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα που έχει χειριστεί καλά», δήλωσε στο Reuters.

Ο Στάρμερ θα μπορούσε να αμφισβητηθεί εάν το 20% των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος υποστηρίξει έναν αντίπαλο υποψήφιο για να τον αντικαταστήσει. Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος υποψήφιος θα χρειαζόταν την υποστήριξη 81 βουλευτών.

Με πληροφορίες από Reuters