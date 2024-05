Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε άσκηση ταυτόχρονης εκτόξευσης 18 πυραύλων

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε πλάνα που προβλήθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KRT να επιβλέπει στρατιωτικές ασκήσεις από μονάδες πυροβολικού στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε ασκήσεις που περιλάμβαναν την ταυτόχρονη εκτόξευση 18 πυραύλων που μπορούν να φέρουν ακόμη και πυρηνικές κεφαλές ανέφεραν την Παρασκευή το KCNA, κρατικό κανάλι της Βόρειας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα έχει προσομοιώσει πολλές φορές πυρηνικά πλήγματα κατά της Νότιας Κορέας, αλλά οι τελευταίες ασκήσεις έγιναν μετά την κλιμάκωση των εχθροτήτων στην κορεατική χερσόνησο λόγω της πρόσφατης αποτυχημένης εκτόξευσης κατασκοπευτικού δορυφόρου από τη Βόρεια Κορέα.

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας ανέφερε ότι οι ασκήσεις εκτόξευσης πυραύλων είχαν ως στόχο να καταδείξουν την αποφασιστικότητα της Βόρειας Κορέας να μη διστάσει να εξαπολύσει προληπτικό πλήγμα κατά της Νότιας Κορέας σε περίπτωση που απειληθεί. Επικαλέστηκε τον Κιμ Γιονγκ Ουν λέγοντας ότι οι ασκήσεις «θα χρησιμεύσουν ως αφορμή για να δείξουμε με σαφήνεια ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσουν οι αντίπαλοί μας αν μας προκαλέσουν».

Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Κιμ να παρακολουθεί από απόσταση την ταυτόχρονη εκτόξευση τουλάχιστον 18 πυραύλων.

North Korea's state-run broadcaster aired footage of leader Kim Jong Un overseeing what it called, a "super-large" missile launch. pic.twitter.com/VSw5ZJ8xYK