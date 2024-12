Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Δαμασκό - «Ιστορική μέρα» για τον Νετανιάχου η ανατροπή Άσαντ

Ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε το κύριο ερευνητικό κέντρο στη συριακή πρωτεύουσα, τη Δαμασκό, δήλωσαν δύο περιφερειακές πηγές ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενός σημαντικού συγκροτήματος ασφαλείας στην περιοχή Καφρ Σούσα, στη Δαμασκό, μαζί με ένα ερευνητικό κέντρο όπου, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως, Ιρανοί επιστήμονες ανέπτυσσαν πυραύλους, σύμφωνα με το Reuters.

DAMASCUS: Israeli air strikes target the Syrian capital. It comes as the Israeli army has created what they call a buffer zone in the Occupied Golan Heights. pic.twitter.com/3QR7JIdd7F

Το Ισραήλ στόχευσε επίσης την έδρα των τελωνείων και τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών σε ένα συγκρότημα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Νωρίτερα, αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ είχε επίσης στοχοθετήσει την πρώην συριακή αεροπορική βάση Χαλκχάλα στη νότια Συρία.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Ερζί Χαλέβι, ανακοίνωσε ότι ο στρατός μάχεται σε τέσσερα μέτωπα: Γάζα, Δυτική Όχθη, Λίβανο, και ξεκινώντας απόψε, τη Συρία.

Το Ισραήλ παρακολουθεί την ταχεία ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ με ένα μείγμα ελπίδας και ανησυχίας, καθώς οι αξιωματούχοι σταθμίζουν τις συνέπειες μιας από τις σημαντικότερες στρατηγικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή εδώ και χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε την εκδίωξη του Άσαντ ως μια «ιστορική ημέρα» - την οποία απέδωσε στα πλήγματα που επέφερε το Ισραήλ κατά των υποστηρικτών του Άσαντ, του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τα οποία δημιούργησαν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Επισκεπτόμενος μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει εδάφη στην ουδέτερη ζώνη, για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εχθρική δύναμη να εγκατασταθεί στα σύνορά μας», τόνισε.

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.



We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn