Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύγκρουση ρωσικού μαχητικού με αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

H Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων δημοσιοποίησε βίντεο από το στιγμή που ένα ρωσικό μαχητικό τζετ χτύπησε τον έλικα του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το τελευταίο να πέσει στο νερό.

Τα πλάνα, που διαρκούν 42 δευτερόλεπτα, δείχνουν το μαχητικό να κάνει δύο πολύ κοντινές διελεύσεις στο drone, πριν η εικόνα παγώσει.

«Δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πραγματοποίησαν μη ασφαλή και αντιεπαγγελματική αναχαίτιση σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που επιχειρούσε εντός του διεθνούς εναέριου χώρου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στις 14 Μαρτίου 2023. Τα ρωσικά Su-27 (...) χτύπησαν την έλικα του MQ-9, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να αναγκαστούν να κατεβάσουν το MQ-9 σε διεθνή ύδατα» σημειώνεται στη λεζάντα του σχετικού βίντεο.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY