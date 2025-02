Βερολίνο: «Το μίσος για τους Εβραίους ήταν το κίνητρο του 19χρονου δράστη» εκτιμούν οι Αρχές

Το «μίσος για τους Εβραίους» ήταν σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο λόγος της αιματηρής επίθεσης στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο.

Το αιματηρό περιστατικό, σημειώθηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα (τοπική ώρα) της Παρασκευής, μεταξύ της πρεσβείας των ΗΠΑ και του μνημείου του Ολοκαυτώματος στο κέντρο του Βερολίνου, όταν ένας 19χρονος επιτέθηκε σε έναν Ισπανό τουρίστα, επιχειρώντας να του κόψει τον λαιμό.

Το 30χρονο θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και υπεβλήθη σε επέμβαση. Ωστόσο πλέον σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

SECURITY UPDATE: A man was seriously injured in a knife attack at Berlin's Holocaust Memorial around 6 PM local time, triggering a major police operation. The victim was hospitalized after being wounded in the memorial's field of stelae, near the US embassy. The attacker… pic.twitter.com/Y1nUbU8Dxu