Βασίλισσα Καμίλα: Παρίες τα παιδιά της - Μπήκαν κρυφά στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Το πρωί των Χριστουγέννων σύσσωμη η βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιώνας πήγε περπατώντας στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Σάντριγχαμ.

Επικεφαλής των Βρετανών γαλαζοαίματων τέθηκε ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος συνοδευόμενος από την 77χρονη βασίλισσα Καμίλα και ακολούθησαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, ο 11χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 6χρονος πρίγκιπας Λούις. Μαζί τους λίγο πιο πίσω, όπως επιτάσσει το βασιλικό πρωτόκολλο, ακολουθούσαν η πριγκίπισσα Άννα, η κόρη της Ζάρα Τίνταλ και ο γαμπρός της Μάικ Τίνταλ με τα δύο από τα τρία παιδιά τους, ο σύζυγός της πριγκίπισσας Άννας, υποναύαρχος Τίμοθι Λόρενς, ο γιος της Πίτερ Φίλιπς με τις δύο κόρες του, ο πρίγκιπας Εδουάρδος με την σύζυγό του, Σόφη δούκισσα του Εδιμβούργου και τα δύο παιδιά τους καθώς και η πριγκίπισσα Βεατρίκη μαζί με τον σύζυγό της Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι, μεγιστάνα του real estate.

Το ζευγάρι είχε μαζί του τον 8χρονο Κρίστοφερ, γιο του Μότζι από προηγούμενη σχέση του όχι όμως και την μόλις τριών ετών κόρη τους Σιένα, καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κάτω των έξι ετών δεν συμμετέχουν σε επίσημες εκδηλώσεις. Η πριγκίπισσα Βεατρίκη - έγκυος στο δεύτερο παιδί της - ήταν προσκεκλημένη στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι του βασιλιά Καρόλου στο Σάντριγχαμ, αν και ο πατέρας της πρίγκιπας Άντριου δεν παρέστη μετά από τη μεσολάβηση της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ανέθεσαν στη δούκισσα του Γιορκ να πείσει το «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας να μην δώσει το παρών τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με Κινέζο επιχειρηματία, που φέρεται ως κατάσκοπος της Κίνας στη Βρετανία.

Τα φετινά Χριστούγεννα για πρώτη φορά προσκεκλημένοι του βασιλιά Καρόλου στο Σάντριγχαμ ήταν και οι «κοινοί θνητοί» συγγενείς της βασίλισσας Καμίλα, ο 49χρονος γιος της Τομ Πάρκερ Μπόουλς μαζί με τα δύο παιδιά του, την 17χρονη Λόλα και τον 13χρονο Φρέντερικ καθώς και η κόρη της, Λόρα Λόπεζ 46 ετών μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους. Προσκεκλημένη στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία για τη βασιλική οικογένεια και στο γιορτινό τραπέζι που ακολούθησε ήταν για πρώτη φορά και η 75χρονη Άναμπελ Έλιοτ, αδελφή της βασίλισσας Καμίλα και στενή συνεργάτιδά της στο παλάτι μετά τη στέψη της το περασμένο έτος.

Όμως, παρά τις πολλές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να πηγαίνουν περπατώντας στην εκκλησία και αργότερα να αναχωρούν και πάλι πεζοί, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές με τους θαυμαστές τους, σε καμία από τις φωτογραφίες δεν υπήρχαν οι στενοί συγγενείς της βασίλισσας Καμίλα. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, «τα παιδιά και τα εγγόνια της βασίλισσας Καμίλα παραβρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής όμως πήγαν κρυφά για να αποφύγουν τα πλήθη».

