Βάρβαρο «έθιμο» στα Νησιά Φερόε: Έσφαξαν 150 δελφίνια αλλά δεν πήραν το κρέας τους και τα πέταξαν κρυφά

Το σκληρό έθιμο της σφαγής των δελφινιών κάθε χρόνο στα νησιά Φερόε συνεχίζει να αποτελεί γκρίζα ζώνη μεταξύ του δικαιώματος στην αυτονομία και της υγείας των θαλασσών.

«Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σπατάλη και την αδιαφορία που επιδείχθηκε για αυτά τα ζώα. Η ανακάλυψη της τοποθεσίας χθες, όπου τα υπολείμματα περισσότερων από 150 δελφινιών πετάχτηκαν, εξηγεί γιατί οι φαλαινοθήρες περίμεναν μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι ακτιβιστές από το οπτικό τους πεδίο, πριν οδηγήσουν τα δύο φορτηγά τους μακριά από το Skalafjord, για να κρύψουν αυτή τη φρικτή σκηνή» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ακτιβιστικές οργανώσεις.

Μάλιστα, οι φρικιαστικές εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά τη σφαγή αποδεικνύουν ότι οι κυνηγοί δεν πήραν το κρέας τους - που υποτίθεται τα σκοτώνουν για αυτό- παρά μόνο τα άφησαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

