Αυστρία: Ισλαμιστική η επίθεση με μαχαίρι - Ο δράστης γελούσε δυνατά αφού σκότωσε τον 14χρονο

«Πρόκειται για ισλαμιστική επίθεση» είπε ο υπουργός Εσωτερικών, αναφορικά με την επίθεση στην Αυστρία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 14χρονου.

Η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Φεβρουαρίου στην πόλη Φίλλαχ και εκτός από τον θάνατο του αγοριού, έφερε και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

«Πρόκειται για ισλαμιστική επίθεση με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος», δήλωσε ο Γκέρχαρντ Κάρνερ και ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι ένας 23χρονος Σύρος αιτών ασύλου, που ριζοσπαστικοποιήθηκε διαδικτυακά «σε σύντομο χρονικό διάστημα». Σύμφωνα με τις αρχές, είχε έγκυρη άδεια παραμονής και δεν είχε ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης επιτέθηκε σε περαστικούς στο κέντρο της πόλης, κρατώντας ένα μαχαίρι. Η επίθεση σταμάτησε όταν ένας διανομέας φαγητού έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στον ύποπτο, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά.

Παρά την προσπάθεια του διανομέα να το αποτρέψει, ο δράστης πρόλαβε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 14χρονο, ενώ πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται ε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο 15χρονοι έφηβοι.

Ο δήμαρχος του Φίλλαχ, Γκίντεε 'Αλμπελ έκανε λόγο για «μαχαιριά στην καρδιά» και ζήτησε «σαφείς συνέπειες». «Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Καταδίκη, φυλάκιση και απέλαση», είπε χαρακτηριστικά.

Πλήθος αναρτήσεων στο Χ, περιλαμβάνουν τη φωτογραφία ενός άνδρα να χαμογελάει και πολλοί ισχυρίζονται, ότι πρόκειται για τον δράστη, λίγο μετά τη δολοφονία, τη στιγμή μάλιστα, που μια αστυνομικός προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει.

Την Κυριακή, κάτοικοι της περιοχής άφησαν κεριά έξω από τα καταστήματα στον δρόμο όπου σημειώθηκε η επίθεση, εκφράζοντας σε διεθνή και τοπικά μέσα, τους φόβους και την αίσθηση ότι δεν είναι ασφαλείς.

Κάτοικος της πόλης, δήλωσε, σύμφωνα με τον Guardian: «Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Φοβάμαι για όσους βρίσκονται γύρω μου. Φοβάμαι για το μέλλον. Φοβάμαι πού θα οδηγήσει αυτό. Νιώθω απέραντη θλίψη. Έχουμε φοβηθεί εδώ και καιρό πως κάτι χειρότερο θα συμβεί, η χώρα πρέπει να ανοίξει τα μάτια της».

