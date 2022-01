Στους 50,7 βαθμούς Κελσίου έφτασε την Πέμπτη η θερμοκρασία σε απομακρυσμένη πόλη της Δυτικής Αυστραλίας, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ στη χώρα.

Έως τώρα, το θερμόμετρο είχε ξεπεράσει τους 50 βαθμούς Κελσίου τρεις φορές στη χώρα και είχε φτάσει στους 50,7 βαθμούς στην πόλη Oodnadatta στις 2 Ιανουαρίου 1960.

Την Πέμπτη το θερμόμετρο έφτασε στους 50,7 βαθμούς στην πόλη Onslow, ενώ ξεπέρασε τους 50 βαθμούς Κελσίου και σε άλλες δύο περιοχές, το Roebourne και το Mardie (50,5 βαθμοί). Στην τελευταία πόλη το θερμόμετρο είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και στις 19 Φεβρουαρίου 1998.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented - 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez