Ατμοσφαιρική ρύπανση στο Ιράν: Πυκνή, κίτρινη ομίχλη σκέπασε την Τεχεράνη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση «πνίγει» το Ιράν, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση να κλείσουν σχολεία και υπηρεσίες.

Όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, μαθητές, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι στο Ιράν κλήθηκαν σήμερα και αύριο, Πέμπτη, να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω μεγάλης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την οποία αντιμετωπίζει η Τεχεράνη και αρκετές πόλεις. Μάλιστα, η ιρανική πρωτεύουσα καλύφθηκε από πυκνή κίτρινη ομίχλη, ένα συχνό φαινόμενο για τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της, που είναι ωστόσο ιδιαίτερα έντονο τον χειμώνα.

Στην Τεχεράνη, η ποιότητα του αέρα σήμερα θεωρείται «επικίνδυνη», με δείκτη AQI 200, δηλαδή η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5 στον αέρα υπερέβαινε δέκα φορές αυτή που θεωρείται αποδεκτή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Κάθε χρόνο μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση κορυφώνεται στην Τεχεράνη, πόλη με υψόμετρο 1.400-1.800 μέτρων, λόγω του φαινομένου που ονομάζεται «θερμοκρασιακή αναστροφή» κατά το οποίο ο ψυχρός αέρας σε υψόμετρο εμποδίζει την απομάκρυνση του θερμού και με ρύπους αέρα.

Τράπεζες και μουσεία είναι κλειστά στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ ο εμβληματικός Πύργος Μιλάντ (ύψους 435 μέτρων) δεν ήταν ορατός σήμερα το πρωί. Η ρύπανση πλήττει κι άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν, όπως η Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, η Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό, και η Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

All schools, universities, and government offices in Tehran province, except in the Damavand and Firouzkoh districts, will remain closed on Wednesday and Thursday.https://t.co/H6mUTLEXZ1 #factchecking #Tehran #Iran #Pollution